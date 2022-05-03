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【投資智慧】抗通脹又不會貶值！　股神巴菲特教你人生最佳投資策略

17:45 2022/05/03

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美國通脹問題嚴重，從汽油到食材等日常用品的價值都一直急升。面對高通脹或會引發的經濟衰退危機，「股神」巴菲特在今年巴郡（Berkshire Hathaway）股東大會上再度重提抗通脹的最佳策略，讓大家可以在經濟衰退的環境中，也能保住自己的「財富」。

【疫情影響停辦兩年 最後一屆巴菲特慈善午餐6月12日開拍：按此

據《CNBC》報道，巴菲特日前在2022年巴郡股東大會，再度提及抗通脹的最佳投資策略，就是投資自己，鍛鍊個人技能，讓自己在所屬的領域裡成為頂尖份子。

巴菲特指，「你能做的最好的事，就是做自己最擅長做的事。」他強調，技能與通脹不同，個人技能不會被通脹侵蝕，也不會貶值。只要你所擁有的看家本領是別人所需求的，無論金錢的價值是多少，技能永遠都因需求仍在，而可以交換到當時相應價值的金錢。

「不管你擁有的是甚麼技能，都不會被誰拿走、不會被通脹侵蝕。」巴菲特說，「最佳的投資，是投資於提升自身價值的任何事物，而且這投資還不必課稅。」

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 理財學堂

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