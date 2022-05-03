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【外滙分析】強勢美元短期擾動滙市　下半年歐元望反彈　人民幣日圓轉穩

個人增值 18:40 2022/05/03

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瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室就美元強勢作出分析，指強勢美元將會擾動滙市。分析指出美元近日加快上漲，美滙指數（DXY）月初至今上漲逾5%。非美元貨幣承壓，日本央行堅持政策寬鬆的立場，日圓跌破130，創20年以來新低；歐元及英鎊也分別跌破1.05及1.25美元。

在全球增長擔憂加劇的情況下，聯儲局需要果斷行動來壓抑通脹壓力，該行分析師Sylvia Hung指出，相信這將令美元在第二季度相對幾乎所有貨幣都出現強勢，投資者可以考慮保持美元多頭頭寸。不過，下半年美元能否進一步升值或勢頭出現逆轉，則取決於三季度全球經濟增長情況。

【46%香港女性認積蓄難應付退休生活：按此

市場對今年全球經濟增長的預期，從3月初時的4.3%迅速下滑至最近的3.5%，該行認同此趨勢，主要是由於中國疫情發展及動態清零政策不利於二季度經濟增長；美國10年期國債收益率迫近3%，30年期固定房貸利率達到5.4%，至十多年來的高點；大宗商品價格高企（尤其是能源）對歐洲經濟增長構成潛在威脅等。增長放緩和市場疲軟一般對美元有利。

考慮到全球經濟增長下行趨勢及美聯儲較鷹派的立場，該行最新下調多個貨幣的目標價，包括英鎊及歐元。雖然短期壓力不小，但歐元在下半年還是有望反彈；英鎊也應將緩步復甦。

人民幣日圓下半年料趨穩

相對美元，亞洲（日本以外）貨幣年初至今下跌約3.5%。大宗商品相關和央行取態鷹派的貨幣展示出較高的韌性，印尼盾及新加坡元年初迄今分別走軟約1%和2%；在美國利率大幅上升的情況下，收益率較低或對美元強勢高度敏感的貨幣表現遜色，韓圜及新台幣年初至今下跌逾6%。短期內，該行預計美元相對亞太貨幣的強勢將延續。聯儲局未來幾個月料將較大幅加息，在高通脹的環境裡，令政策取向回歸中性。此外，中國二季度經濟增長料將疲軟，短期並不利於大部分亞太貨幣。

 

責任編輯：陳玉蓮

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