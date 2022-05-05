EMPORIO ARMANI推可持續環保系列　遠離monotone走色彩路線

EMPORIO ARMANI（EA）是全球首個高級時裝品牌的副線系列，不知不覺今天來到41歲了，加上Giorgio Armani年事已高，表面上的而且確不可以叫作年青，但大師沒有因為數字這標籤而將設計步伐慢下來，剛剛上架的可持續環保系列就足可以見到大師充滿活力的一面。

▲ 演員柯煒林穿上彩色防水recycled-nylon拉鏈外套。（外套$7,600、褲$3,900/圖片品牌提供）

▲ 對於Armani來說，這一個環保系列是鮮有的大膽用色。（Organic cotton短身針織上衣 $3,800、recycled-nylon索帶長褲 $3,500、高筒運動鞋售價待定/圖片品牌提供）

▲ 女裝recycled-nylon拉鏈外套。（$7,600/圖片品牌提供）

環境從來都不是潮流，而是須要大家落實執行的生活課題，特別是製衣業作為破壞和消耗地球生態與及資源，其中一項最重要的罪魁禍首。

因此，今天不少稍為「有品」的時裝品牌都會在環保上加一把勁，就算不可以做到如Stella McCartney義無反顧地百分百投入支持，或在服裝上廣泛應用環保面料，都會在個別的膠囊系列裏去宣揚環保這刻不容緩的訊息，就正如GIORGIO ARMANI的副線系列EMPORIO ARMANI就不下一次向環保大道進發，例如它的R-EA再生系列，至於剛上架的可持續系列由用色到服裝款式，比過往所有的EA系列來得更鮮明和年青。

▲ 男裝白色Regenerated-leather球鞋。（$2,700/圖片品牌提供）

▲ 一直以來，有不少人說Armani的設計略嫌成熟，但從這個系列來看絕對是邁向年青人市場的一大步。（Organic poplin條子恤衫 $3,000、Organic poplin短褲 $3,000、高筒運動鞋售價待定/圖片品牌提供）

▲ 男裝digital print彩色圖案運動褲。（$3,500/圖片品牌提供）

▲ 彩色recycled-nylon背囊。（$4,900/圖片品牌提供）

整個系列以運動服為基礎配合傳統的沖浪圖案，但要做到不與一般運動服看齊，Giorgio Armani用上大量明亮和絢麗的顏色，迷幻的波浪圖案和條子等，然後再將長度不一的不同服裝項目疊穿來營造出豐富的層次感。

▲ 男裝organic jersey tee。（$2,100/圖片品牌提供）

▲ 男裝organic jersey tee。（$2,000/圖片品牌提供）

最重要的面料方面，有經過無氟防水處理的再生尼龍縐綢、抗撕裂的色織面料、有機棉denim、有機棉和再生彈性纖維混紡平紋針對布等，務求大家在夏日穿上時都與環保課題並肩而行。

產品查詢：2411 0177