EMPORIO ARMANI推可持續環保系列　遠離monotone走色彩路線

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EMPORIO ARMANI（EA）是全球首個高級時裝品牌的副線系列，不知不覺今天來到41歲了，加上Giorgio Armani年事已高，表面上的而且確不可以叫作年青，但大師沒有因為數字這標籤而將設計步伐慢下來，剛剛上架的可持續環保系列就足可以見到大師充滿活力的一面。
環境從來都不是潮流，而是須要大家落實執行的生活課題，特別是製衣業作為破壞和消耗地球生態與及資源，其中一項最重要的罪魁禍首。
因此，今天不少稍為「有品」的時裝品牌都會在環保上加一把勁，就算不可以做到如Stella McCartney義無反顧地百分百投入支持，或在服裝上廣泛應用環保面料，都會在個別的膠囊系列裏去宣揚環保這刻不容緩的訊息，就正如GIORGIO ARMANI的副線系列EMPORIO ARMANI就不下一次向環保大道進發，例如它的R-EA再生系列，至於剛上架的可持續系列由用色到服裝款式，比過往所有的EA系列來得更鮮明和年青。
整個系列以運動服為基礎配合傳統的沖浪圖案，但要做到不與一般運動服看齊，Giorgio Armani用上大量明亮和絢麗的顏色，迷幻的波浪圖案和條子等，然後再將長度不一的不同服裝項目疊穿來營造出豐富的層次感。
最重要的面料方面，有經過無氟防水處理的再生尼龍縐綢、抗撕裂的色織面料、有機棉denim、有機棉和再生彈性纖維混紡平紋針對布等，務求大家在夏日穿上時都與環保課題並肩而行。
產品查詢：2411 0177
撰文 : 何偉雄
欄名 : 型男玩物誌