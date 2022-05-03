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【移居台灣】台灣暫緩放寬港人定居條件　陸委會：待爭取共識後再推動

日韓台 16:05 2022/05/03

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台灣是港人熱門移居地點之一，台灣陸委會早前表示，台灣正計劃修訂條例，讓專業人士、白領階級的港人可於台灣居留5年後申請定居，惟近日有多名政界人士對此表示擔心有關政策會影響台灣安全，故此陸委會於表示要暫緩「放寬」政策，待整合意見及凝聚共識後，再另行公布。

【海外搬屋到日本 一文看清免稅條件和管制品：按此

根據《自由時報》報道，陸委會早前對「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」提出修正建議，朝向開放港人，特別是專業人士、白領階級的港人。只要在台灣工作連續居留5年、最後一年的每月收入達基本工資2倍等條件，即可申請在台定居。

【人妻移民後生活拮据 開帖問應否供養在港父母 網民：畀唔到係藉口：按此

但是，此項放寬港人移居台灣的政策引起當地民眾反對，多位民進黨立委和時代力量立委也持質疑態度。陸委會副主委邱垂正證實措施將暫緩，指出原先希望在5月實施，但因為還要進一步加強溝通，對社會各界進行說明，希望能爭取共識，指目前會先檢視各界關心的問題、社會產業需求和社會資源等，先做好溝通後才推動。

 

責任編輯：李瑩

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