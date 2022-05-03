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【加密貨幣】美退休帳戶或可投資比特幣　富達擬年內推出　勞工部關注

博客 14:50 2022/05/03

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受謹慎投資情緒影響，加密貨幣在過去一周持續下跌。比特幣嘗試企穩於40,000美元以上，但下試38,000美元，大多主流另類幣跟隨下跌，一周跌幅在10%至20%區間。狗狗幣成為市場矚目焦點，因為投資者看好Elon Musk如收購Twitter後，將為狗狗幣創造更多應用價值，例如開放狗狗幣作為支付選項之一。儘管狗狗幣價格與Twitter的收購沒有直接關係，但單日價格一度飆升9%。比特幣周二報38,573美元，一周下跌0.6%。以太幣一周下跌0.4%，周二報2,847美元。

【區塊鏈遊戲行業增長火車頭　邊玩邊賺遊戲及元宇宙項目：按此

富達投資（Fidelity）計劃允許投資者在其401(k)中開設比特幣帳戶。401(k)帳戶是美國延後課稅的退休金計劃，也就是提撥員工薪資放入退休帳戶中，取用時才需要課稅。據報道，今年稍後，使用富達管理其退休計劃的2.3萬家公司將可以選擇將比特幣列入其401(k)計劃投資選項。富達投資是現時美國最大的401(k)退休計劃供應商，所負責退休計劃托管資產總共有2.7萬億美元。往後，員工將能夠透過其401(k)計劃中的數字資產帳戶（DAA）投資比特幣。由於富達投資將成為第一間有此計劃大型退休基金公司，此舉有助提升比特幣的金融資產地位。但此計劃引起美國勞工部關注，正計劃與富達會面。

中非共和國擬列比特幣為法定貨幣

繼薩爾瓦多之後，中非共和國（Central African Republic）於4月27日宣布將比特幣列為法定貨幣，成為世界第二個以比特幣為法定貨幣的國家。儘管擁有大量礦業和其他資源，例如鑽石、黃金，中非共和國是世界上最貧窮和動亂最多的國家之一，近10年來一直處於不安全狀態，暴力事件不斷增加。而網絡覆蓋率僅佔人口11%，市民大多不熟悉加密貨幣，預計想令比特幣普及化有難度。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

由於5月2日為香港公眾假期，而一周變化結算日以4月25日至5月3日計算。ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周二報9719點，一周下跌2.4%；ix比特幣指數報9317點，一周下跌0.6%；ix以太幣指數報24465點，一周下跌0.4%。

指數 指數水平（點）*  一周變化
ix加密貨幣指數  9719  -2.4%（-234）
ix比特幣指數   9317  -0.6%（-57）
ix以太幣指數 24465  -0.4%（-100）
*截至2022年5月3日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 許慧儀 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

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