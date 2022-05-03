  • 25°C
香港時間 : 2022503日 (週二) 18:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【品味投資】富藝斯歷來最強陣容拍賣　Andy Warhol「花」最高估價9,400萬

17:10 2022/05/03

分享：

分享：

富藝斯紐約二十世紀及當代藝術晚間拍賣將於5月19日上午7時舉行，共呈現37件精彩傑作，包括由尚．米榭．巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）、 巴布羅．畢加索（Pablo Picasso）等一眾戰後及現代藝術大師作品領銜。富藝斯指，本季紐約晚間拍賣為富藝斯成立226年來作品陣容最強勁的一場拍賣，有望締造晚拍總成交額歷史新高，而拍賣將於富藝斯官網全球直播。

【富藝斯拍賣巴斯奇亞《無題》估價5.4億元　接受以虛擬貨幣付款：按此

Andy Warhol 2幅畫作最高估價超過1,000萬

晚間拍賣將拍賣2幅安迪‧華荷（Andy Warhol，或稱安迪‧沃荷）的畫作，分別是「明星（葛麗泰．嘉寶飾瑪塔．哈里）」及「花」。「明星」描繪了荷里活傳奇女星、瑞典國寶級影星Greta Garbo在1931年電影《魔女瑪塔》中所飾演的美麗女間諜。富藝斯指，這件作品甚少在公開場合展出，過去30餘年來一直被私人珍藏，估價為700萬至1,000萬美元（約5,400萬至7,800萬港元）。而另一作品「花」，採用的獨特的「超扁平」繪畫手法，也預示了Andy Warhol後來對壁紙的研究，估價為800萬至1,200萬美元（約6,300萬至9,400萬港元）。

另一著名畫家畢加索畫作「人物與植物」，描繪其繆斯女神及情人瑪麗．德雷莎（Marie-Thérèse）的精彩佳作。1932年是畢加索輝煌藝術生涯中的「奇蹟之年」，而這一年他與瑪麗．德雷莎的愛情達到巔峰，完美展現她的姿態，創作出許多留名後世的標誌性作品，估價為400萬至600萬美元（約3,100萬至4,700萬港元）。

富藝斯紐約晚拍焦點拍品

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 品味投資

最新專欄文章 更多

【NFT懶人包】投資熱潮NFT　一文整合名人NFT致富勵志故事　緊貼市場最新消息（更新至4月29日）
今日
【NFT懶人包】投資熱潮NFT　一文整合名人NFT致富勵志故事　緊貼市場最新消息（更新至4月29日）
【NFT】虛擬波鞋都有得炒？　Nike虛擬鞋款NFT被炒賣至10萬元
2022/04/29
【NFT】虛擬波鞋都有得炒？　Nike虛擬鞋款NFT被炒賣至10萬元
【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶、藝術品NFT投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新至4月29日）
2022/04/29
【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶、藝術品NFT投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新至4月29日）
【品味投資】逾15卡藍鑽歷8分鐘競價　4.51億成交晉身最高價鑽石之列
2022/04/29
【品味投資】逾15卡藍鑽歷8分鐘競價　4.51億成交晉身最高價鑽石之列
【NFT】滙豐總行外牆變身NFT畫廊　將送出1000個環保NFT予客戶
2022/04/28
【NFT】滙豐總行外牆變身NFT畫廊　將送出1000個環保NFT予客戶
歷史科 估價 愛情 電影 人物 虛擬貨幣 拍賣 成交 港元 瑞典

上一篇文章

【投資智慧】抗通脹又不會貶值！　股神巴菲特教你人生最佳投資策略

下一篇文章

【網絡熱話】見工已經介紹晒同事畀你識　係咪代表會請你？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】3個月港元定存比較　邊間年息高達6.8厘？
【港元定存】3個月港元定存比較　邊間年息高達6.8厘？
【綠色債券】想穩定收息　2.5厘零售綠債VS港元定存　邊個更啱你？
【綠色債券】想穩定收息　2.5厘零售綠債VS港元定存　邊個更啱你？
【綠色債券懶人包】零售綠債保證息率2.5厘　4月26日起開始認購　申請方法／認購優惠／投資策略一覽（更新至4月27日）
【綠色債券懶人包】零售綠債保證息率2.5厘　4月26日起開始認購　申請方法／認購優惠／投資策略一覽（更新至4月27日）
【1萬元消費券懶人包】2022消費券領取方法／優惠一覽／更改登記資料（4月25日更新）
【1萬元消費券懶人包】2022消費券領取方法／優惠一覽／更改登記資料（4月25日更新）
【人民幣定存】1年人民幣定存存息比較　存50萬元期滿賺逾1.5萬元利息
【人民幣定存】1年人民幣定存存息比較　存50萬元期滿賺逾1.5萬元利息
【綠色債券】零售綠債銀行券商認購優惠一覽　邊間提供14免仲有迎新優惠？（更新至4月25日）
【綠色債券】零售綠債銀行券商認購優惠一覽　邊間提供14免仲有迎新優惠？（更新至4月25日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款