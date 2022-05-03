【品味投資】富藝斯歷來最強陣容拍賣　Andy Warhol「花」最高估價9,400萬

富藝斯紐約二十世紀及當代藝術晚間拍賣將於5月19日上午7時舉行，共呈現37件精彩傑作，包括由尚．米榭．巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）、 巴布羅．畢加索（Pablo Picasso）等一眾戰後及現代藝術大師作品領銜。富藝斯指，本季紐約晚間拍賣為富藝斯成立226年來作品陣容最強勁的一場拍賣，有望締造晚拍總成交額歷史新高，而拍賣將於富藝斯官網全球直播。

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Andy Warhol 2幅畫作最高估價超過1,000萬

晚間拍賣將拍賣2幅安迪‧華荷（Andy Warhol，或稱安迪‧沃荷）的畫作，分別是「明星（葛麗泰．嘉寶飾瑪塔．哈里）」及「花」。「明星」描繪了荷里活傳奇女星、瑞典國寶級影星Greta Garbo在1931年電影《魔女瑪塔》中所飾演的美麗女間諜。富藝斯指，這件作品甚少在公開場合展出，過去30餘年來一直被私人珍藏，估價為700萬至1,000萬美元（約5,400萬至7,800萬港元）。而另一作品「花」，採用的獨特的「超扁平」繪畫手法，也預示了Andy Warhol後來對壁紙的研究，估價為800萬至1,200萬美元（約6,300萬至9,400萬港元）。



另一著名畫家畢加索畫作「人物與植物」，描繪其繆斯女神及情人瑪麗．德雷莎（Marie-Thérèse）的精彩佳作。1932年是畢加索輝煌藝術生涯中的「奇蹟之年」，而這一年他與瑪麗．德雷莎的愛情達到巔峰，完美展現她的姿態，創作出許多留名後世的標誌性作品，估價為400萬至600萬美元（約3,100萬至4,700萬港元）。

■富藝斯紐約晚拍焦點拍品■

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責任編輯：區祖飛

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