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【消費優惠】賞茶推「賞茶妹妹」生日賞　買波霸奶茶系列第2杯半價

精明消費 10:30 2022/05/04

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踏入5月，賞茶為慶祝旗下卡通人物「賞茶妹妹」生日，即日起至5月13日推出一連串嘅優惠。

  • 5月4至6日 ： 正價購買「波霸奶茶系列」，第2杯可以半價購買「波霸奶茶系列」
  • 5月10至13日 ： 優惠價24元購買「黑糖奶蓋綠茶」或「黑糖奶蓋賞紅茶」或「黑糖奶蓋烏龍」1杯

 

 

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撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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