【消費優惠】賞茶推「賞茶妹妹」生日賞 買波霸奶茶系列第2杯半價 精明消費 10:30 2022/05/04 分享： 分享： 踏入5月，賞茶為慶祝旗下卡通人物「賞茶妹妹」生日，即日起至5月13日推出一連串嘅優惠。 5月4至6日 ： 正價購買「波霸奶茶系列」，第2杯可以半價購買「波霸奶茶系列」 5月10至13日 ： 優惠價24元購買「黑糖奶蓋綠茶」或「黑糖奶蓋賞紅茶」或「黑糖奶蓋烏龍」1杯 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】Ocean Three初夏激賞 挪威麵包蟹減至$72/隻 今日 【消費優惠】Ocean Three初夏激賞 挪威麵包蟹減至$72/隻 【消費優惠】意美廚母親節獻禮 Frozen鍛造鑄鋁易潔廚具系列低至55折 2022/05/03 【消費優惠】意美廚母親節獻禮 Frozen鍛造鑄鋁易潔廚具系列低至55折 【消費優惠】莎莎Mega Sale大激減 護膚、化妝品低至17折 2022/05/03 【消費優惠】莎莎Mega Sale大激減 護膚、化妝品低至17折 【1萬元消費券】第二期消費券增PayMe、BoC Pay 料年中登記暑假發放 2022/05/02 【1萬元消費券】第二期消費券增PayMe、BoC Pay 料年中登記暑假發放 【Omakase】半島酒店商場高級Omakase 全新矜貴12道菜菜單每位2,280元 2022/05/02 【Omakase】半島酒店商場高級Omakase 全新矜貴12道菜菜單每位2,280元 付款優惠 家品 著數優惠 美食 財務自由 退休