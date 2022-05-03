【MPF】積金好僱主即日起接受申請　符合指定條件更可獲頒特別獎項

新冠疫情對營商環境帶來不同挑戰，然而當中仍有不少好僱主在這充滿挑戰的時期繼續關顧員工的福祉以至退休保障。積金局自2015年連續8年舉辦的「積金好僱主」嘉許計劃，目的就是嘉許這些關「僱」員工的模範僱主，表揚他們致力保障及加強僱員退休福利。這項嘉許計劃一直廣受歡迎，即使受到疫情影響，去年仍然有破紀錄的1,740間公司和機構獲得嘉許，當中284間為首次參加計劃，反映愈來愈多僱主重視僱員的退休保障。

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申請成「積金好僱主」三部曲

今年計劃的主題是「謝謝你的關『僱』！」，僱主只需要於計劃年度內，即2021年4月1日至2022年3月31日期間，完成以下三部曲，即可申請成為「積金好僱主」：

參加強積金計劃達1年或以上；

為僱員參加強積金計劃及作出供款；

為僱員提供最少一項額外退休保障，例如提供多於一個強積金計劃、為僱員作出強積金自願性供款、提供與強積金有關的其他退休福利等。

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增設特別獎項

另外，為進一步表揚和鼓勵多年來不斷為僱員優化退休保障的僱主，連續5年或以上獲嘉許為「積金好僱主」的公司或機構，可額外獲「積金好僱主5年+」獎項。如僱主在2021至22計劃年度內，同時符合以下5項條件，將獲頒「全能積金好僱主」殊榮，包括：

連續8年獲嘉許為「積金好僱主」

提供多於一個強積金計劃供僱員選擇

為部分或所有僱員作出強積金自願性供款

榮獲「電子供款獎」

榮獲「積金推廣獎」

各位有興趣的好僱主可於「積金好僱主」專頁直接遞交網上申請。僱員如欲提名所屬公司或機構成為「積金好僱主」，亦可遞交提名表格。積金局鼓勵有興趣成為「積金好僱主」的公司或機構，或希望提名所屬公司或機構的僱員，利用網上途徑遞交申請，方便又環保。

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積金局將於今年9月至10月公布結果。獲嘉許的公司或機構除獲頒發證書外，亦可在網頁及宣傳品上展示「積金好僱主」標誌，更有機會獲邀參加積金局活動等。

查詢「積金好僱主」嘉許計劃可致電2292 1222或電郵至goodMPFemployer@mpfa.org.hk。

各位好僱主請留意今年度的時間表，把握機會，申請成為「積金好僱主」！

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