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【投資展望】瑞士百達料儲局6月再加息50個基點　美經濟增長今夏或放緩

理財資訊 11:50 2022/05/03

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瑞士百達財富管理團隊針對聯儲局加息及美國經濟展望發表觀點，指出由於聯儲局擔心薪酬持續上漲及通脹進一步蔓延，於是釋出了加快加息步伐的強烈訊號。繼3月份首次加息25個基點之後，當局暗示將在5月份進一步加息50個基點。

此前，百達曾預計聯儲局將於5月4日的會議上加息50個基點，現在預料當局將於6月的議息會議上再次加息50個基點，而7月則恢復至加息25個基點。

團隊將聯儲局的貨幣政策取態比喻為一輛快將錯過高速公路出口而猛踩剎車的汽車，問題是車頂上的沉重行李有機會翻倒。現時當局正表達解決通脹問題的迫切性，即使不是恐慌，但其行動仍有可能對美國宏觀經濟前景帶來重大的副作用。

由於利率上升和財政政策支持減弱，美國經濟增長或將在今年夏季放緩，認為聯儲局屆時可能會暫停緊縮政策。當經濟增長勢頭放緩時，房地產市場正是市場警號。

美國經濟下半年不會出現衰退

百達認為聯儲局會繼續加息。相比完全暫停加息，聯儲局在今年下半年或會以較為平緩的步伐繼續加息，無論經濟數據如何，每次聯儲局會議都預計會加息25個基點。

團隊依然認為美國經濟在今年下半年不會出現衰退，但正密切關注更廣泛的金融市況，尤其是對商業投資至關重要的高收益債券市場。

鑑於中國的狀況可能導致全球供應鏈再次中斷，百達將2022年美國消費價格指數（CPI）的預測由6.6%上調至7.6%。由於長期利率上升可能對下半年增長產生影響，將美國2022年全年GDP增長預測由3.2%微調至3%。

 

責任編輯：鄭樂怡

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