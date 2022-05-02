日系棍波最後衝刺　豐田GR Corolla掀話題

現今車壇最熱話題，相信是各車廠紛紛推出的電動車，在不久的將來，汽油車將全面退下火綫，由新能源汽車接替市場。在改朝換代之際，難得還有車廠將棍波車推出市面，讓車迷享受最後的駕駛樂趣，其中一之是日本龍頭豐田（Toyota）發表的GR Corolla。

全球致力追求零排放，多國以淘汰燃油車為目標。香港去年的財政預算案中，計劃推行電動車普及化，最遲2035年停止燃油車新登記，因此可推斷路面上的汽油車即將買少見少。加上油價高企，現時買家偏向選擇一換一入手電動車，或是選擇較為慳油的混能車。

▲ 豐田 GR Corolla 將於下半年在日本開售，期待代理會否引進本地市場。（相片來源：Toyota）

落場跑車量產化

日本作為汽車大國，只計劃在2030年提高混合動力車和純電動車的比率，汽油車仍有一段生存空間。當地車廠在這個時代，仍願意盡最後努力推出新款，還要是車迷最愛的棍波車，豐田GR Corolla早前的驚喜發布，就讓全球車迷引頸以待。

早前Toyota Gazoo Racing於美國加州首度亮相的全新GR Corolla，建基於品牌「以賽車原點而打造更佳的車輛」的概念，以及深受大眾喜愛的型號，豐田總裁豐田章男希望能重塑一輛讓人着迷的Corolla而誕生。

Corolla的威水史包括TE25於1973年初次為豐田汽車贏得世界拉力錦標賽，以及Corolla Levin於1975年在1,000湖泊拉力賽奪冠。GR Corolla的開發目標是在市場上量產為賽車而設的跑車，由豐田章男、職業賽車手石浦宏明及勝田範彥親自上陣駕駛，在不同極端路面狀況，如泥路及雪地下試車，確保安全信心及駕駛樂趣並存。

▲ 車廂中控台設計簡約平實，專注營造跑車氣氛。（相片來源：Toyota）

▲ 鮮紅色的卡鉗，有型之餘亦顯示強大制動力。（相片來源：Toyota）

300匹強勁馬力

GR Corolla賣相比GR Yaris更殺氣騰騰，前泵把、外拋沙板、車尾擾流等都是全新設計，在不同路面如賽道、泥路及雪地行車時，均能有效提升空氣動力學表現，還有3出式尾喉及尾翼，更具街頭跑格。這部小鋼炮為5門5座位，也適合日常使用。

採用GR Yaris中加強版的1.6L直列3氣缸中冷器渦輪增壓引擎，最高馬力可達到304PS，扭力為370Nm，加上GR-FOUR四輪驅動，即使推至極限速度，亦能保持安全穩定及操控性。沿用豐田Corolla Sport車架，但前方增闊60毫米、後方增闊85毫米，提高車身轉向性能，駕駛表現更富運動感。

最吸引是配備港人「棍波必買」iMT 6速手波波箱，廠方更精心設計過中控台擺位，讓車手轉波時特別就手順暢，還有傳統的長柄手掣給車主飄移之用，重拾那份駕駛的熱血魂及趣味。GR Corolla售價未定，將於2022年下半年在日本開售，但會否正式引入香港仍然是未知之數。

▲ 全車也滿布 GR 章點綴，個性十足。（相片來源：Toyota）

▲ 1.6L 直列 3 氣缸 Turbo 引擎經過調整，馬力輸出達 304 匹。（相片來源：Toyota）

萬事得、富士棍波兩大選擇

雖然GR Corolla暫時只能望梅止渴，但本地車界也多了幾部日系棍波車可供選擇。Mazda3 Fastback 2.0 Advance棍波版，配備SKYACTIV-MT 6前速棍波波箱，操控感實在。同時配備G-Vectoring Control Plus行車穩定系統，可偵測軚盤操作及車速，入彎時調節引擎扭力輸出及車身重心，忠實呈現「人馬一體」的駕駛感。雖然馬力只有165PS，但售價低至$249,990起，難怪反應熱烈。

▲ Mazda3 Fastback 2.0 Advance 棍波版只售 25 萬，平平哋已可玩棍波。（相片來源：宏益汽車）

想尋找更貼近賽車的熱血感覺，就必選富士新一代BRZ，棍波、後驅及雙門小跑車，是市場稀有車款。流綫型車身輕巧，水平4氣缸引擎提升至2.4公升，馬力為235PS，加速反應更為凌厲。車價$399,980，有JDM加持，相信能滿足一眾車迷願望。

▲ 富士新一代 BRZ 集棍波後驅跑車於一身，是買少見少的組合。（相片來源：意美汽車）