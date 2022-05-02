  • 19°C
香港時間 : 2022502日 (週一) 19:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【劇集推介】Netflix法庭劇《醜聞真相》　揭婚外情後的上流精英亂象

博客 18:40 2022/05/02

分享：

分享：

《醜聞真相》是 Netflix 新上架的英國懸疑法庭劇，講述政界明日之星的性侵案。

《醜聞真相》（Anatomy of a Scandal）是Netflix為數不多的英國懸疑法庭電視劇，講述女主角蘇菲畢業於牛津大學，與同為牛津校友兼國會議員出身的部長丈夫詹姆士，是一對人人稱羨的夫妻。兩人婚姻美滿、生活優渥，然而看似完美無瑕的日子，卻在一樁性侵醜聞爆發後瞬間變調。

此劇可謂星光熠熠，集合《曼克頓封暴》施安娜米勒（Sienna Miller）、《傲慢與偏見》男星路柏法蘭（Rupert Friend）、《唐頓莊園》女星米雪杜克利（Michelle Dockery）及《阿拉丁》娜奧美史葛（Naomi Scott）主演。

詹姆士在劇中的形象是位顧家愛妻的政客，卻身陷性侵案糾紛，政治生涯岌岌可危。（Netflix劇照）

《醜聞真相》並非真人真事改編，而是來自同名小說，然而當中涉及的政治醜聞、男女權力、上流精英的腐敗，卻充滿寫實貼地的殘酷感。劇集始於一位前途無可限量的英國政治家詹姆士懷特豪斯，與他一位年輕貌美的國會助手奧利維亞爆出了婚外情醜聞。最初，這個消息只不過是詹姆士完美形象外表上的一個污點，令人尷尬卻非災難性。詹姆士周邊的男性，包括他在國會中的至親好友首相、其幕僚，甚至於餐廳內遇到的老侍應，都認為這只是一件無傷大雅的「風流韻事」。

揭破特權分子霸道

一樁涉及婚外情的性侵案，令本來生活優渥的夫妻面對翻天覆地的衝擊。（Netflix劇照）

只是對於他的妻子蘇菲來說，卻是足以令她的生活翻天覆地的炸彈。而礙於丈夫的政治生涯，她不得不支持他。劇集中蘇菲剛得知消息後的反應，以蒙太奇手法展現，讓觀眾一同感受到她貫徹整個身心的絕望和憤怒，令人印象深刻。

然而一場婚外情醜聞迅速演變成一件性侵案，此時劇集正式進入主題，連串的法庭情節緊湊刺激，雙方律師就着何謂「強姦」定義而展開盤問。不過《醜聞真相》不是一齣單純的法庭劇，編劇不斷在當中穿插當事人包括詹姆士、蘇菲等的牛津年代回憶，從細節中讓觀眾看見人前人後形象完美的英國上流精英分子，如何巧妙地利用特權、個人魅力來合理化自己的為所欲為。

男主角詹姆士出身上流精英社會，擁有顯赫家世背景，畢業於牛津大學。（Netflix劇照）

電視劇表面上成功地說明了記憶的模糊本質，一個人對一件事的回憶如何與另一個人的大相徑庭。不論是詹姆士和奧利維亞之間，也包括詹姆士和凱特的過往。然而在另一層面，正是這種差異，暴露了特權分子的霸道和無恥。在他們心中，自己的記憶或自己的感受才是真相，別人的看法無關重要。

控方律師表現精采

飾演控方律師凱特的 Michelle Dockery 曾演出《唐頓莊園》的大小姐，這次表現精采。（Netflix劇照）

不得不說，飾演指控詹姆士代表律師凱特的米雪杜克利表現精采。由初段她以凌厲盤問狙擊對方，自信又正義凜然，至後來逐步揭開與詹姆士的陳年淵源，細膩表現出當中的個人掙扎，懸疑感十足且節奏明快，看得過癮。

國會助手與詹姆士之間的婚外情，一下子演變至性侵案，兩人對簿公堂。（Netflix劇照）

《醜聞真相》是一個圍繞在法庭、家庭、政治和解謎之間交替出現的故事，從懷特豪斯夫妻面對性侵案，至撕開英國精英階層、議會的民主制度，層層遞進。到底詹姆士會否被控告性侵成立？蘇菲能否一直遏抑心底的猜疑去支持不忠的丈夫？凱特可否為多年前的自己平反，將壞人繩之以法？短短6集的《醜聞真相》，是近期在韓劇以外的不俗選擇。

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 王嵐

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

【美劇推介】 Netflix《柏捷頓家族》第二季　上演一男二女姊妹三角戀
2022/04/09
【美劇推介】 Netflix《柏捷頓家族》第二季　上演一男二女姊妹三角戀
【韓劇推介】Netflix奇幻韓劇《還有明天》　金喜善回歸公仔箱演陰間使者
2022/04/08
【韓劇推介】Netflix奇幻韓劇《還有明天》　金喜善回歸公仔箱演陰間使者
【韓劇推介】Netflix《我們的藍調時光》超療癒　金宇彬+申敏兒勇敢追愛
2022/04/21
【韓劇推介】Netflix《我們的藍調時光》超療癒　金宇彬+申敏兒勇敢追愛

你可能感興趣

【美劇推介】 Netflix《柏捷頓家族》第二季　上演一男二女姊妹三角戀
08:10 2022/04/09
【美劇推介】 Netflix《柏捷頓家族》第二季　上演一男二女姊妹三角戀
【韓劇推介】Netflix奇幻韓劇《還有明天》　金喜善回歸公仔箱演陰間使者
18:59 2022/04/08
【韓劇推介】Netflix奇幻韓劇《還有明天》　金喜善回歸公仔箱演陰間使者
【韓劇推介】Netflix《我們的藍調時光》超療癒　金宇彬+申敏兒勇敢追愛
10:14 2022/04/21
【韓劇推介】Netflix《我們的藍調時光》超療癒　金宇彬+申敏兒勇敢追愛

最新專欄文章 更多

日系棍波最後衝刺　豐田GR Corolla掀話題
今日
日系棍波最後衝刺　豐田GR Corolla掀話題
與PANERAI行政總裁專訪　疫情是我們很重要的歷史性時刻
2022/04/29
與PANERAI行政總裁專訪　疫情是我們很重要的歷史性時刻
藤原浩﹒NIGO 東洋潮男發功　各自帶領Loro Piana﹒Kenzo迎新歲月
2022/04/29
藤原浩﹒NIGO 東洋潮男發功　各自帶領Loro Piana﹒Kenzo迎新歲月
首踏Watches and Wonders會場　Grand Seiko首推令人心跳陀飛輪
2022/04/28
首踏Watches and Wonders會場　Grand Seiko首推令人心跳陀飛輪
純米。大吟釀。本釀造 清酒配Omakase廚師發辦無難度
2022/04/26
純米。大吟釀。本釀造 清酒配Omakase廚師發辦無難度
Netflix 電視劇 婚外情 醜聞 英國 夫妻之道

下一篇文章

日系棍波最後衝刺　豐田GR Corolla掀話題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

NETFLIX打擊非同住分享帳戶 合資瓜分視像串流月費勢成歷史
NETFLIX打擊非同住分享帳戶 合資瓜分視像串流月費勢成歷史
博客 - 【移民澳洲】搬屋到澳洲　一文看清免稅物品及寄運物品限制
【移民澳洲】搬屋到澳洲　一文看清免稅物品及寄運物品限制
收購Twitter（TWTR）│世界首富馬斯克也辦「報」！ Twitter勢成數字化言論廣場？
收購Twitter（TWTR）│世界首富馬斯克也辦「報」！ Twitter勢成數字化言論廣場？
博客 - 【儲蓄保險】保險呃人搵笨？儲蓄保3大伏位逐個數
【儲蓄保險】保險呃人搵笨？儲蓄保3大伏位逐個數
國產比亞迪e6登陸香港　5座MPV進軍的士界
國產比亞迪e6登陸香港　5座MPV進軍的士界
博客 - 自僱人士供強積金懶人包
自僱人士供強積金懶人包
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款