【劇集推介】Netflix法庭劇《醜聞真相》　揭婚外情後的上流精英亂象

▲ 《醜聞真相》是 Netflix 新上架的英國懸疑法庭劇，講述政界明日之星的性侵案。

《醜聞真相》（Anatomy of a Scandal）是Netflix為數不多的英國懸疑法庭電視劇，講述女主角蘇菲畢業於牛津大學，與同為牛津校友兼國會議員出身的部長丈夫詹姆士，是一對人人稱羨的夫妻。兩人婚姻美滿、生活優渥，然而看似完美無瑕的日子，卻在一樁性侵醜聞爆發後瞬間變調。

此劇可謂星光熠熠，集合《曼克頓封暴》施安娜米勒（Sienna Miller）、《傲慢與偏見》男星路柏法蘭（Rupert Friend）、《唐頓莊園》女星米雪杜克利（Michelle Dockery）及《阿拉丁》娜奧美史葛（Naomi Scott）主演。

▲ 詹姆士在劇中的形象是位顧家愛妻的政客，卻身陷性侵案糾紛，政治生涯岌岌可危。（Netflix劇照）

《醜聞真相》並非真人真事改編，而是來自同名小說，然而當中涉及的政治醜聞、男女權力、上流精英的腐敗，卻充滿寫實貼地的殘酷感。劇集始於一位前途無可限量的英國政治家詹姆士懷特豪斯，與他一位年輕貌美的國會助手奧利維亞爆出了婚外情醜聞。最初，這個消息只不過是詹姆士完美形象外表上的一個污點，令人尷尬卻非災難性。詹姆士周邊的男性，包括他在國會中的至親好友首相、其幕僚，甚至於餐廳內遇到的老侍應，都認為這只是一件無傷大雅的「風流韻事」。

揭破特權分子霸道

▲ 一樁涉及婚外情的性侵案，令本來生活優渥的夫妻面對翻天覆地的衝擊。（Netflix劇照）

只是對於他的妻子蘇菲來說，卻是足以令她的生活翻天覆地的炸彈。而礙於丈夫的政治生涯，她不得不支持他。劇集中蘇菲剛得知消息後的反應，以蒙太奇手法展現，讓觀眾一同感受到她貫徹整個身心的絕望和憤怒，令人印象深刻。

然而一場婚外情醜聞迅速演變成一件性侵案，此時劇集正式進入主題，連串的法庭情節緊湊刺激，雙方律師就着何謂「強姦」定義而展開盤問。不過《醜聞真相》不是一齣單純的法庭劇，編劇不斷在當中穿插當事人包括詹姆士、蘇菲等的牛津年代回憶，從細節中讓觀眾看見人前人後形象完美的英國上流精英分子，如何巧妙地利用特權、個人魅力來合理化自己的為所欲為。

▲ 男主角詹姆士出身上流精英社會，擁有顯赫家世背景，畢業於牛津大學。（Netflix劇照）

電視劇表面上成功地說明了記憶的模糊本質，一個人對一件事的回憶如何與另一個人的大相徑庭。不論是詹姆士和奧利維亞之間，也包括詹姆士和凱特的過往。然而在另一層面，正是這種差異，暴露了特權分子的霸道和無恥。在他們心中，自己的記憶或自己的感受才是真相，別人的看法無關重要。

控方律師表現精采

▲ 飾演控方律師凱特的 Michelle Dockery 曾演出《唐頓莊園》的大小姐，這次表現精采。（Netflix劇照）

不得不說，飾演指控詹姆士代表律師凱特的米雪杜克利表現精采。由初段她以凌厲盤問狙擊對方，自信又正義凜然，至後來逐步揭開與詹姆士的陳年淵源，細膩表現出當中的個人掙扎，懸疑感十足且節奏明快，看得過癮。

▲ 國會助手與詹姆士之間的婚外情，一下子演變至性侵案，兩人對簿公堂。（Netflix劇照）

《醜聞真相》是一個圍繞在法庭、家庭、政治和解謎之間交替出現的故事，從懷特豪斯夫妻面對性侵案，至撕開英國精英階層、議會的民主制度，層層遞進。到底詹姆士會否被控告性侵成立？蘇菲能否一直遏抑心底的猜疑去支持不忠的丈夫？凱特可否為多年前的自己平反，將壞人繩之以法？短短6集的《醜聞真相》，是近期在韓劇以外的不俗選擇。