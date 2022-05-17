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【NFT懶人包】投資熱潮NFT　一文整合名人NFT致富勵志故事　緊貼市場最新消息（更新至5月17日）

個人增值 19:00 2022/05/17

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NFT（Non-fungible token）即「非同質化代幣」，是一種虛擬資產。NFT投資近年大受歡迎，全球各地的知名人士都相繼推出不同的NFT產品，務求在NFT市場尋找更多商機。NFT是透過加密形式把特定資訊放到區塊鏈，以代表物件的擁有權，並透過網上交易平台進行買賣。常見的NFT包括數碼圖像、畫作、影音、短片、遊戲或動畫的虛擬角色及裝備等，但亦可以是實物。在龐大的經濟市場上，了解不同投資方法可以為自己帶來被動收入。馬上緊貼NFT市場的最新資訊啦！

（更新至5月17日，加入滙豐NFT及「ARTAVERSE」文章）

▶ 基本知識

何謂NFT？投資前要先了解3大NFT範疇，包括知識、交易流程、拍賣資訊。

▶ 最新開賣

為大家定期更新最新NFT開賣資訊，緊貼市場。

▶ NFTｘ藝人

NFT成全球投資熱潮，藝人及名人紛紛參與投資，更推出自家品牌NFT，有那些名人參與過？

▶ NFTｘ名人

▶ NFTｘ藝術

常見NFT有數碼圖像、畫作等，這些藝術品亦流行於拍賣行拍賣以及在藝術展展出，馬上了解拍賣行情和展覽資訊。

▶ NFTｘ品牌

為近合不同投資者的品味，各大品牌都開拓NFT市場，包括Nike、奢侈品品牌、便利店等。作為該品牌的愛好者，睇吓佢哋NFT最新資訊啦！

▶ NFTｘ元宇宙

▶ 行業前景

不少企業開始開拓NFT市場，到底NFT會為行業帶來怎樣的景象呢？

▶ 致富經

以NFT致富，身家超過百萬，大家不妨了解這些勵志故事。

▶ 風險管理

投資一定涉及風險，那投資NFT到底有咩要注意？睇吓專家教路啦！

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欄名 : 品味投資

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