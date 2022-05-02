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【職場調查】6成半美國專業人士跳槽後獲加薪　市場憂薪酬大幅上升加劇通脹

個人增值 15:00 2022/05/02

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隨着疫情放緩，企業運作逐漸復常，據Fox Business報告引述招聘網站ZipRecruiter調查顯示，美國約6成半專業人士轉換新工作後獲得加薪，只有約2成人士表示轉工後出現減薪情況；而獲加薪人士中約半數表示，獲得11%或以上的加幅，反映薪酬成為企業招聘員工時的壓力。

員工跳槽除獲得加薪外，該報告更指出，有22%專業人士在轉工簽合約時，獲得特別獎金，ZipRecruiter首席經濟學家Julia Pollak稱，這種簽約獎金在疫情前很少發生。據美國勞工部數據顯示，2000年時，只有約4%的企業會以簽約獎金方式來吸引人才；到2020年，則只有約3%的企業在刊登的招聘職位上表明有提供簽約獎金；但今年該數據已增至12%。

連鎖影響　恐致螺旋式效應

數據顯示，各行企業將以高薪吸引專業人士，令離職及轉工的人員在尋求新工作時，會提高工資要求，並會同時考慮其他如工作環境及時間等工作與生活平衡問題，令僱主增加招聘及薪酬成本以吸納專業人才，又要應付現職員工加薪需求。

據美國勞工部上月報告指，今年2月份有440萬人辭職，當地的就業職位空缺也連續7個月突破1,000萬。此外，據亞特蘭大聯邦儲備銀行的薪酬追蹤統計分析，3月份普通工人的薪酬增長率達到6%。

報告又稱，員工薪酬大幅上升，同時也會加劇通脹，美國今年3月份的通脹比去年同期攀升8.5%。另有經濟學家普遍認為，今年的1月份美國消費物價已上升7.5%，是自1982年2月以來最大幅度的上升，高通脹和薪酬上漲，或會引發螺旋式上升的擔憂，即高通脹導致加薪，而高薪酬再推動消費品價格上升，導致整個社會要應付高開支及更昂貴的消費物價。

 

責任編輯：蕭寶玲

【原文：美專業人士跳槽 約6成半獲加薪（收費文章）】

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