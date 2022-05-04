  • 22°C
香港時間 : 2022504日 (週三) 07:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】百佳網店選周末送貨送$50優惠券　Pizza-Box網上訂購滿$200憑優惠碼減$50

精明消費 07:00 2022/05/04

分享：

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 百佳網店：選用假日送貨送$50優惠券

由即日起至5月6日，於百佳網店shopping及選擇於限定周末送貨 （5月7/8/9日），在結帳時輸入優惠碼「COUPON5」，送貨後可享50元門市電子優惠券，可於百佳網店消費滿600元時使用！

    點擊圖片放大

2. Pizza-Box：網上訂購滿200元憑優惠碼減50元

由即日起至5月8日，於Pizza-BOX網上訂購外送服務或外賣自取滿200元，結帳時於優惠卡輸入優惠碼「disc50」，即可享減50元折扣！

    點擊圖片放大

3. 惠康：雀巢Drumstick甜筒4支裝55元/2盒

呢個星期去惠康買雀巢各款Drumstick甜筒4支裝只需55元就有2盒，仲有最新櫻花味朱古力碎士多啤梨味可以選擇！

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 【消費優惠】客家好棧沙嗲蟹煲／霸王雞$1　GODIVA指定朱古力禮盒7折
2022/05/03
【消費優惠】客家好棧沙嗲蟹煲／霸王雞$1　GODIVA指定朱古力禮盒7折
今日優惠精選 - 【消費優惠】牛八和牛燒肉屋放題85折　NINETYs晚市堂食／外賣半價優惠
2022/04/29
【消費優惠】牛八和牛燒肉屋放題85折　NINETYs晚市堂食／外賣半價優惠
今日優惠精選 - 【消費優惠】Délifrance母親節外賣下午茶餐8折送禮物　泰Thaiology身份證含指定數字享免費午餐
2022/04/28
【消費優惠】Délifrance母親節外賣下午茶餐8折送禮物　泰Thaiology身份證含指定數字享免費午餐
今日優惠精選 - 【消費優惠】Pizza Hut外賣自取二人餐$163　米走雞加$1換黃金芝士／火焰麻辣雞煲
2022/04/27
【消費優惠】Pizza Hut外賣自取二人餐$163　米走雞加$1換黃金芝士／火焰麻辣雞煲
今日優惠精選 - 【消費優惠】7-Eleven即磨咖啡$6　香港挪亞方舟門票買2送1
2022/04/26
【消費優惠】7-Eleven即磨咖啡$6　香港挪亞方舟門票買2送1
Pizza 信用卡 甜品 網上購物 網購平台 餐廳情報 財務自由 著數優惠 美食

下一篇文章

【消費優惠】意美廚母親節獻禮　Frozen鍛造鑄鋁易潔廚具系列低至55折
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【消費優惠】意美廚母親節獻禮　Frozen鍛造鑄鋁易潔廚具系列低至55折
【消費優惠】意美廚母親節獻禮　Frozen鍛造鑄鋁易潔廚具系列低至55折
【Omakase】半島酒店商場高級Omakase　全新矜貴12道菜菜單每位2,280元
【Omakase】半島酒店商場高級Omakase　全新矜貴12道菜菜單每位2,280元
今日優惠精選 - 【消費優惠】客家好棧沙嗲蟹煲／霸王雞$1　GODIVA指定朱古力禮盒7折
【消費優惠】客家好棧沙嗲蟹煲／霸王雞$1　GODIVA指定朱古力禮盒7折
【1萬元消費券】第二期消費券增PayMe、BoC Pay　料年中登記暑假發放
【1萬元消費券】第二期消費券增PayMe、BoC Pay　料年中登記暑假發放
【消費優惠】莎莎Mega Sale大激減　護膚、化妝品低至17折
【消費優惠】莎莎Mega Sale大激減　護膚、化妝品低至17折
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款