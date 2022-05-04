【消費優惠】百佳網店選周末送貨送$50優惠券　Pizza-Box網上訂購滿$200憑優惠碼減$50

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。



1. 百佳網店：選用假日送貨送$50優惠券

由即日起至5月6日，於百佳網店shopping及選擇於限定周末送貨 （5月7/8/9日），在結帳時輸入優惠碼「COUPON5」，送貨後可享50元門市電子優惠券，可於百佳網店消費滿600元時使用！

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2. Pizza-Box：網上訂購滿200元憑優惠碼減50元

由即日起至5月8日，於Pizza-BOX網上訂購外送服務或外賣自取滿200元，結帳時於優惠卡輸入優惠碼「disc50」，即可享減50元折扣！

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3. 惠康：雀巢Drumstick甜筒4支裝55元/2盒

呢個星期去惠康買雀巢各款Drumstick甜筒4支裝只需55元就有2盒，仲有最新櫻花味朱古力碎士多啤梨味可以選擇！

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撰文：hket小編

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