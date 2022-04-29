收購Twitter（TWTR）│世界首富馬斯克也辦「報」！ Twitter勢成數字化言論廣場？

傳媒是世界上最具戰略價值的工具，一般人需要傳媒來獲取資訊和監察政府，有勢力人士則希望透過傳媒，建立自己在社會上的影響，進而影響人們的思想及價值觀。因此，不論中外，傳媒都是極具價值的資產。

當然，在香港市場，傳媒資產的價值，並不能反映在股票價值上，一般均要到傳媒賣盤，其價值才會體現出來，即所謂的unlock the value。

一星期敲定收購Twitter

香港傳媒界重大的交易並不常見，對上一宗可算是某年資最大的中文報章易手。薑餅人今日想談論的，便是熱爆全球的世界首富馬斯克（Elon Musk），最近斥資440多億美元，收購在西方社會甚為流行的Twitter，整宗交易由馬斯克宣布，至公司董事會開會接納，為時不到一個星期。而收購後，馬斯克便一躍成為全球最具影響力的媒體大亨。

Twitter曾對特朗普禁言

薑餅人在標題上寫上辦「報」，並沒有寫錯字！因為Twitter對於美國或西方用家來說，就像一份份由名人編寫的報章平台。大家還記得前美國總統特朗普，很多重要的政策都是透過Twitter公布，結果導致股市大上大落。

不過，特朗普後來卻因為美國國會暴力衝擊事件，而被Twitter禁言，令不少人開始談論，這些社交平台何以有權力制裁一國領袖的言論？而Twitter的決定，也讓一眾美國社交平台及應用程式，把特朗普的相關消息下架。

藉演算法接收資訊內容

Twitter作為一個發布平台，最重要是讓所有人在法律容許下，有公平發聲的機會。特朗普被封殺，所反映的正是這些平台的決策，原來可凌駕美國法律。

如今，馬斯克表示，言論自由為民主制度正常運作的「基石」，而Twitter是一個「數字化的言論廣場，對人類未來至關重要的事務，可以在這裏辯論。」馬斯克這樣的聲明，是否就能將Twitter，重新打造成為一個「數字化的言論廣場」呢？

事實上，社交媒體本身不止是一個討論平台，某程度上還操控著受眾接受資訊的來源。雖然平台是開放的，但用戶在版面所接收的內容，卻受著平台的演算法影響，即是公司會按照用家的瀏覽紀錄，推算其喜歡的內容。

冀選擇權還給用家作主

馬斯克謂，未來希望能藉著新功能提升產品，透過開源演算法增加可信度，遏制垃圾郵件機器人，並對所有用戶進行身份認證，藉以提升Twitter的質量，發揮其巨大潛力。

但薑餅人認為，與其再倚賴科技，倒不如將選擇權還給用家，由用家決定要瀏覽的內容，平台背後只提供技術，以提升用家之使用體驗，以及防止違法內容在平台上傳播，其他的就讓用家作主吧！