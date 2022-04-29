交通補貼門檻5月起放寬　由$400降至$200

交通補貼計劃門檻5月起由400元放寬至200元，並將每月補貼上限由400元提高至500元。有調查發現，本港女性預料63歲退休，而退休後每月需2.2萬元。不過，有46%香港女性認積蓄難應付退休生活……有公司與員工簽「死約」，做唔夠2年要賠錢畀公司先可以走，大家又點睇？「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

1. 【交通津貼】交通補貼門檻5月起放寬至200元 補貼上限增至500元

交通補貼計劃門檻5月起由400元放寬至200元，並將每月補貼上限由400元提高至500元。

2. 【女性理財】46%香港女性認積蓄難應付退休生活 料退休後每月需2.2萬元

有調查發現，本港女性預料63歲退休，而退休後每月需2.2萬元。不過，有46%香港女性認積蓄難應付退休生活……

3. 【職場奇聞】打工仔簽2年死約 做唔夠2年要賠錢畀公司先可以走？

有公司與員工簽「死約」，做唔夠2年要賠錢畀公司先可以走，大家又點睇？

撰文：hket小編

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