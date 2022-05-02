【Omakase】半島酒店商場高級Omakase　全新矜貴12道菜菜單每位2,280元

經歷嚴峻的第五波疫情後，市面開始復甦，餐飲業亦回復新景象。在去年9月進駐尖沙咀香港半島酒店地庫的高級日本料理店「釧」，最近也迎來了新面貌，除了邀得日籍名廚山口榮吾來坐鎮壽司行政總廚外，亦推出全新主廚推介餐桌專用菜單，以多款矜貴獨有的食材入饌，讓老饕重拾久違了的東瀛風味。

山口師傅多年來走訪全球各地，與不同國家廚師互相交流學習，他亦特別擅長製作傳統江戶前壽司及懷石料理。而有新總廚加盟，店家由即日起亦推出全新的12道菜主廚推介餐桌專用菜單（每位2,280元、設加一），搜羅世界各地矜貴時令食材及海產入饌，如北海道鱈場蟹、鹿兒島黑毛和牛等，再配搭師傅們創新及獨特的烹調手法，由前菜至甜品都設計得一絲不苟，賣相亦相當誘人。

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日本直送食材入饌

重點推介有吉列花膠配柚子松露胡椒蛋汁，以日本蛋黃及麵包糠包裹着充滿彈性的花膠，再炸至金黃香脆，營造出外脆內軟的口感，再搭以用日本鮮雞蛋自家調製的柚子松露溫泉蛋黃醬汁，香濃嫩滑，是道中西合璧的菜式，非常有創意。

另一道海鮮三點盛，將來自日本北海道的海鮮，以燒、炸及天婦羅3種形式展現，包括有燒鮮帶子、炸鱈場蟹及海膽天婦羅，再分別配上由大廚親自研發及調製的醬汁：迷你珍珠番茄紫蘇莎莎醬、青檸綠茶鹽及秘製燒汁，一碟菜能品嘗3種口感層次及味道，的確花心思。

要數當中的矜貴之選，就有原盒魚子醬配沖繩花生豆腐，選用全球著名Royal Caviar Club的黃金混合品種魚子醬（Royal Cristal Caviar），取自在水中培養8至10年的成熟混種鱘魚，尺寸超過3毫米，呈亮麗墨綠色，肉質堅實，入口帶強烈奶油香氣，且回甘味較長。大廚亦大膽棄用傳統法國生奶油，以本地較少見的日本沖繩花生豆腐取代，比傳統豆腐口感更彈牙濃郁，與甘香豐腴魚子醬互相輝映。

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新菜單優惠送清酒

隨後上場則有多款主菜，如焗龍蝦配三文魚子，選用龍蝦中較矜貴的法國藍龍蝦，煮至半生熟後，再於龍蝦面層塗上以法國牛油及日本雞蛋特製的荷蘭汁烤焗，並配上自家醃製的三文魚子，肉質仍鮮嫩爽彈，醬汁亦不會搶去龍蝦的鮮甜。而炭燒麵豉漬鹿兒島黑毛和牛配有馬山椒牛汁，就以炭燒方法製作和牛，更突出其肉香，加上經醃製過的櫻花葉及特濃法式有馬山椒牛汁作調味，集酸、甜及微辣於一身，令和牛味道更上一層樓。

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甜品方面，亦極富日本元素，日本豆乳奶凍配醬油黑糖漿靈感是來自日本福袋，採用日本豆乳奶油製成奶凍後，師傅再以巧手將日本腐皮包裹外圍，並綴以胚芽白朱古力增添口感，最後再用日本黑糖及豉油製成的醬汁調味，就算是甜品也可嘗到不同層次。

這款全新菜單由即日起推出，每日限量供應4枱客，最少兩位至最多8位，5位或以上更可免費升級至獨立VIP房。店家同時亦推出優惠，每4位食客惠顧新菜單，將可獲贈2022虎年版Kushiro X佐藤好直限量版吟釀清酒720ml一枝（價值1,080元），數量有限，送完即止。

釧（KUSHIRO） 營業時間：中午12時至下午3時30分、晚上6時至10時

地址：尖沙咀梳士巴利道半島酒店地庫1樓BW1， BW3及BW5號舖

電話：2957 8838 備註：主廚推介餐桌專用菜單暫只限晚市供應，須提前預約，並於預約時註明享用此菜單。

作者：黃依情

責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：半島酒店商場高級Omakase 新主廚上場推出全新矜貴菜單】

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