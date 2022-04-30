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【理財Star Talk】林盛斌夥李志誠博士投資元宇宙　帶藝人進駐虛擬社區展示生活藝術

個人增值 19:00 2022/04/30

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林盛斌（Bob）一向百足咁多爪，今年起他亦早着先機，涉足近年投資界火熱的NFT概念，當不少人只以商機角度去看這種虛擬市場時，阿Bob卻認為可有更深入的層次。他解釋：「今年起的確有不少人跟我洽談NFT的計劃，而大家去買頭像、聲音、影像檔案，作為打機或炒炒賣賣時，這些玩樂或投資在現實世界已經常做，去到虛擬空間是否仍是要這樣？是否可以同時去提升心靈或個人修為呢？」

【前兒童節目主持陳佩思浮沉娛樂圈 愛吃榴槤因緣際會變「榴槤皇后」：按此

沙盒買地建藝術大樓

在Bob思考這些問題時，便遇上了資深家族企業傳承專家李志誠博士。李志誠近年創立推動「身心靈成長」的亞洲機構Betterverse，以「創造更好的元宇宙」（Make Metaverse Much Better）為宗旨，投資旗下90萬平方呎的「沙盒」（Sandbox）元宇宙土地，首階段將興建樓高22層，提供近437個home gallery的「aol hub」（生活藝術家大樓），將來可讓不同界別的藝術家進駐，為未來的虛擬世界建構更美好的心靈體驗。

李志誠解釋概念：「aol意即artists of living，而aol hub便是鼓勵我們在這裏為自己做一場策展，將過去人生片段在虛擬的博物館中，以NFT形式或舉行分享會去展示，透過這些作品，讓別人對你有更多了解。」

帶領藝人進駐元宇宙

而阿Bob現正計劃個人的策展館外，並會善用其娛樂圈的人脈，帶領更多藝人進駐元宇宙，希望將來發展成一個虛擬小社區。「在現實世界要租用一個場地去展示自己的生活藝術，真的不容易，但在一個虛擬的藝術空間，成本便相對比較便宜。事實不少藝人朋友，如蕭正楠、黃翠如都很有生活學問，又如Coffee林芊妤除了是KOL和教瑜伽，也有家庭生活的一面。而張繼聰和謝安琪更是真正的藝術家，二人無論對生活品味、服裝生意以至電單車的喜愛，都可以在這裏化成一場場的展覽。」

人人都在講NFT的當下，阿Bob形容這就像90年代末的互聯網熱潮，無論在投資或是潮流角度，都預視到是一個大趨勢，而他跟李志誠均希望為這種新興商品賦予更深意義。「我本身是一個喜歡學習的人，當一個新的事物誕生，便會想跟此範疇的專才去了解更多，你可以說是商機，李博士花了幾百萬買虛擬土地，幾時回本沒人會知，但至少有人願意嘗試。事實香港在這方面的起步已經慢了，但現在開始也未算遲。」

為年輕人提供機會

李志誠坦言，年輕人是元宇宙的主要對象，因此「aol hub」會提供予年輕藝術家作為創業或展覽的空間，未來或可創造全新的經濟源。「例如謝安琪出了新歌，就可在這個空間做分享或座談會，而我們也跟電影公司洽談，把一些經典電影的情節，變成一幅幅的NFT展示或二次創作，甚至你有一些珍藏想展示，也可以在虛擬世界中作展覽，讓更多的人有機會欣賞。」

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圖片：黃建輝攝、受訪者提供

作者、責任編輯：陳家昌

（節錄）

【原文：林盛斌X李志誠博士 投資元宇宙推動身心靈發展

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