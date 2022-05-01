【家傭保險】外傭患新冠肺炎會否有保障？　投保全面家傭保險管理風險

讀者陳女士為照顧家中的長者將會聘請海外家傭，她想了解強制性的家傭保險會否保障新冠肺炎；如果抵港前已患病，僱主是否有責任？如在港工作期間不幸患了新冠肺炎，家傭保險又會否得到保障呢？

僱主要為傭工提供合適醫療

法例上強制僱主需要為家傭提供有效的保險的保障，內容包括提供醫療、意外及個人責任保障。所以如果傭工在受僱期內生病或受傷，甚至死亡，不論是否因工作所致，僱主都需要負上責任，所以一份全面的家傭保險卻可以為僱主減低一些未能預測的風險。

外傭在抵港前需要在原居地接受檢疫，如果在抵港前染病，由於不算工時所以未能獲得保險的保障。若外傭在港工作期間不幸患了新冠肺炎，僱主是不能因病而解僱傭工，有可能觸犯勞工處訂下的《歧視殘疾條例》，同時需要為傭工提供合適的醫療協助和保障。

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僱主承擔外傭來港一切開支

簡單來說，當僱主與家傭簽訂合約後，僱主需要承擔外傭來港的一切開支，如住宿和醫療費用，因此筆者建議簽訂僱傭合約同時購買一份全面的家傭綜合保險，妥善全面保障外傭和僱主所面對的風險。而保費大約每年1,000元，當中包括傭工人身意外保障、住院及門診醫療保障和第三者保障等，另外有些家傭保還包括醫療門診及跌打治療。而一般醫療保障都設有等候期及一般假設傭工在香港以外地方所引致的意外和疾病，及分娩或懷孕所引致的醫療開支一般都不受保。

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家傭保險除了保障傭工人身安全之外，同時保障僱主所負上的責任損失。而現時不同的保險公司更專為僱主利益提供多方面保障，例如當外傭因為身故、患重病或嚴重受傷而需送返原居地，須送回原居地所需的費用之補償都包括在保障內，而且僱主又急需家傭幫忙，補聘家傭保障就能發揮作用。另外如果投保人或家庭成員在香港因家傭的故意暴力行動而蒙受「身體損傷」，保險公司將支付實際的醫療費用，保障家庭成員，但須向香港警方報案及向保險公司提供醫療報告。

在眾多保障中，應該要先留意第三者責任保障，因為當家傭因疏忽引致第三方的財物損失或人命傷亡時，作為僱主需要賠償金額可以十分龐大。現時僱主投保方法好簡單，只須上網投保，上載家傭護照及輸入僱主及傭工的個人資料，十分鐘便可簡易完成簡易網上投保，做個醒目和負責任的僱主，保障傭工和家人。

【原文：購買家傭保險 僱主保障全面】

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