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【健康增值】兒童染新冠重症併發症機率高　醫生建議練習好清潔消毒程序

個人增值 13:00 2022/05/02

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本地疫情放緩，小學在早前已分階段恢復半日課堂，但家長難免擔心小朋友回校過群體生活，有感染新冠病毒的風險。加上早前有報告指兒童染疫後患重症或併發症的機率甚高，令復課蒙上陰影。兒科專科醫生張傑認為只要小朋友做足防疫措施，家長便不用過分緊張。

示範正確清潔措施

張醫生指小朋友較為活潑好動，手多多周圍摸是等閒事，但事後多會忘記清潔雙手，便直接觸摸自己的面部或身體。他們在玩樂時又很容易忘記保持安全的社交距離，與他人作較多的身體接觸。即使小朋友記得洗手，但亦未必能徹底洗淨，或是潔手時揉擦雙手不足20秒等。以上種種行為，均有機會提高小朋友感染傳染病的風險。事實上，除了新冠肺炎之外，痢疾、霍亂、肝炎、流行性感冒、手足口病等疾病也有機會經雙手接觸身體而傳播。

為了提升小朋友的防疫意識，事前演練十分重要。張醫生建議家長將平常慣用的清潔程序，全都跟小朋友演示一遍，如最常用的酒精搓手液，家長可先說明這在雙手沒有明顯污垢時使用，同時亦要仔細示範正確的使用分量和方法，讓小朋友跟着做一次。張醫生說：「我相信小朋友是懂性，只要告訴他這樣做是必須，相信他們會因此而服從。就如口罩一樣，起初不習慣，之後就會接受。」

新冠併發症是兒童大敵

家長對於復課的憂慮，多源於小朋友感染Omicron後，有較高機會出現重症和併發症，包括神經系統併發症、呼吸系統併發症等，甚至在感染康復後出現多系統發炎綜合症。根據病人醫護權益協進會日前指，第五波疫情至今已有逾7萬宗11歲或以下感染個案。感染及傳染病科專科醫生林緯遜認為，兒童接種新冠疫苗是最有效的預防。

根據醫管局資料顯示，在4月初仍約有30多宗兒童重症個案，同時累計有十多宗兒童在康復後出現多系統發炎綜合症，有發燒、出疹、心臟及腎衰竭等徵狀。林醫生指，縱使感染時徵狀輕微，有25%的18歲以下感染者會受到「長新冠」後遺症的影響，絕對不能掉以輕心。特別是目前醫院管理局購入的兩種新冠口服藥，均不適合兒童使用。預防勝於治療，兒童的開學防疫措施先從打疫苗做起，以減低受感染、入院及死亡風險。

 

作者：劉妙賢

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：開學防疫要略 戴好口罩勤清潔 避免身體接觸

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