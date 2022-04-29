【教你開網店】網購續成主流　邊個時段係網購高峰？

全球智慧開店平台SHOPLINE發布《2022香港開店白皮書》，剖析過去一年香港電子商務市場數據及揭示來年網店趨勢。SHOPLINE在2021年全年顧客觸及總量達264萬人，其香港商戶的全年總營業額按年增長41%，而總訂單量亦按年增長47%，而單計2022年2月零售業網上銷售價值較去年同期上升50%。

2021年熱門網店產業頭3大依次為生活起居、流行衣飾及綜合零售，佔整體超過一半；「綜合零售」產業蟬聯香港網店產業的商品成交金額首位，「飲食產品」、「服務與課程」的商品成交金額增長比率最高，分別按年增長122%及103%。「戶外運動」、「電子產品」、「圖書文具」依次成為2021年人流最旺產業，而訂單成交轉換率則以「寵物用品」、「生活起居」、「服務與課程」列為三甲。

英國成跨境銷售主要市場第三位

另外，報告亦有提及顧客消費高峰日子及時段：訂單高峰日子從星期四及星期六轉移到星期四及星期五，晚上9時至凌晨0時是網店瀏覽量的高峰時段，但落單時段較為分散，平均分布於下午1時至晚上7時，以及晚上10時至凌晨0時。上下半年消費高峰時段亦有所不同，上半年的熱門時段多集中於晚上10時至凌晨0時；下半年則為下午4時至晚上5時。

2021年香港跨境電商市場亦持續成長，累計接觸超過3,600萬海外顧客，整體海外營業額上升65%，第四季更比去年同期營業額急增93%。英國躍升為跨境銷售主要市場第三位，僅次於澳門及美國，而來自中國內地及英國的訂單較去年增長最為明顯。

消費券帶來額外營業額

報告同時顯示，2021年SHOPLINE香港註冊開店商戶數目較疫情前上升1.25倍，當中5月至7月的按月商戶增長數最為明顯，時間與政府推出消費券的時間脗合，相信部分源於商戶加緊步伐拓展網上銷售、把握消費券商機。

去年政府派發消費券期間，SHOPLINE香港店家的商品成交金額（GMV）錄得約4至7成增長、訂單總量增長達6至8成；有7成多受訪商戶表示電子消費劵有為他們帶來額外營業額，部分更指營業額增長2倍或以上，有6成商戶更表示完全沒有額外投放宣傳成本亦獲得該增長。

另外，去年本地男團「MIRROR」幾乎雄霸香港所有廣告燈箱，報告亦顯示去年SHOPLINE商戶的直播訂單量飆升14倍，有84%商戶表示追星文化帶動了更多香港消費者觀看直播，加速改變大眾對社交平台的使用習慣；逾8成商戶仍然相信2022年明星代言效應仍然持續有效，會為零售品牌帶來增長。

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App