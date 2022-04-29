  • 29°C
香港時間 : 2022429日 (週五) 19:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【教你開網店】網購續成主流　邊個時段係網購高峰？

精明消費 19:00 2022/04/29

分享：

分享：

全球智慧開店平台SHOPLINE發布《2022香港開店白皮書》，剖析過去一年香港電子商務市場數據及揭示來年網店趨勢。SHOPLINE在2021年全年顧客觸及總量達264萬人，其香港商戶的全年總營業額按年增長41%，而總訂單量亦按年增長47%，而單計2022年2月零售業網上銷售價值較去年同期上升50%。

2021年熱門網店產業頭3大依次為生活起居、流行衣飾及綜合零售，佔整體超過一半；「綜合零售」產業蟬聯香港網店產業的商品成交金額首位，「飲食產品」、「服務與課程」的商品成交金額增長比率最高，分別按年增長122%及103%。「戶外運動」、「電子產品」、「圖書文具」依次成為2021年人流最旺產業，而訂單成交轉換率則以「寵物用品」、「生活起居」、「服務與課程」列為三甲。

英國成跨境銷售主要市場第三位

另外，報告亦有提及顧客消費高峰日子及時段：訂單高峰日子從星期四及星期六轉移到星期四及星期五，晚上9時至凌晨0時是網店瀏覽量的高峰時段，但落單時段較為分散，平均分布於下午1時至晚上7時，以及晚上10時至凌晨0時。上下半年消費高峰時段亦有所不同，上半年的熱門時段多集中於晚上10時至凌晨0時；下半年則為下午4時至晚上5時。

2021年香港跨境電商市場亦持續成長，累計接觸超過3,600萬海外顧客，整體海外營業額上升65%，第四季更比去年同期營業額急增93%。英國躍升為跨境銷售主要市場第三位，僅次於澳門及美國，而來自中國內地及英國的訂單較去年增長最為明顯。

消費券帶來額外營業額

報告同時顯示，2021年SHOPLINE香港註冊開店商戶數目較疫情前上升1.25倍，當中5月至7月的按月商戶增長數最為明顯，時間與政府推出消費券的時間脗合，相信部分源於商戶加緊步伐拓展網上銷售、把握消費券商機。

去年政府派發消費券期間，SHOPLINE香港店家的商品成交金額（GMV）錄得約4至7成增長、訂單總量增長達6至8成；有7成多受訪商戶表示電子消費劵有為他們帶來額外營業額，部分更指營業額增長2倍或以上，有6成商戶更表示完全沒有額外投放宣傳成本亦獲得該增長。

另外，去年本地男團「MIRROR」幾乎雄霸香港所有廣告燈箱，報告亦顯示去年SHOPLINE商戶的直播訂單量飆升14倍，有84%商戶表示追星文化帶動了更多香港消費者觀看直播，加速改變大眾對社交平台的使用習慣；逾8成商戶仍然相信2022年明星代言效應仍然持續有效，會為零售品牌帶來增長。

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【母親節2022】新城市廣場購物「折」4大優惠　買滿指定金額1蚊換LADY M蛋糕／1折換美容療程
今日
【母親節2022】新城市廣場購物「折」4大優惠　買滿指定金額1蚊換LADY M蛋糕／1折換美容療程
【消費優惠】TONYMOLY感謝祭大減價　護膚品／化妝品低至3折
今日
【消費優惠】TONYMOLY感謝祭大減價　護膚品／化妝品低至3折
【消費優惠】Thermos專門店推母親節優惠　多款精選保溫瓶真空煲減價
今日
【消費優惠】Thermos專門店推母親節優惠　多款精選保溫瓶真空煲減價
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至4月28日）
2022/04/28
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至4月28日）
【1萬元消費券】裕民坊1周年感謝祭　一連5星期大派逾3萬份$1禮遇（附參加方法）
2022/04/28
【1萬元消費券】裕民坊1周年感謝祭　一連5星期大派逾3萬份$1禮遇（附參加方法）
網上購物 網購平台 營業額 銷售 香港 英國

下一篇文章

【交通津貼】交通補貼門檻5月起放寬至200元　補貼上限增至500元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【1萬元消費券】裕民坊1周年感謝祭　一連5星期大派逾3萬份$1禮遇（附參加方法）
【1萬元消費券】裕民坊1周年感謝祭　一連5星期大派逾3萬份$1禮遇（附參加方法）
【兌換美元】銀行定找換店兌美元？滙價手續費比較
【兌換美元】銀行定找換店兌美元？滙價手續費比較
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至4月28日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至4月28日）
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【MIRROR演唱會】門票未開賣黃牛已炒至6萬元　Citi信用卡客戶明日起優先預訂
【MIRROR演唱會】門票未開賣黃牛已炒至6萬元　Citi信用卡客戶明日起優先預訂
【虛擬銀行】Mox開戶優惠　消費滿$1000獲$1000回贈（附邀請碼）
【虛擬銀行】Mox開戶優惠　消費滿$1000獲$1000回贈（附邀請碼）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款