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【職場調查】12個熱門環保職位薪酬大比拼　從事呢項專業人工最高年薪74萬

個人增值 15:00 2022/05/01

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據Gulfnews引述國際貨幣基金組織（IMF）最新統計顯示，環保職位與其他行業工作薪酬比較，高約7%，顯示企業對環保職位需求擴大。報告又指，2021年整體環保能源投資總額達1.9萬億美元（約15萬億港元），隨環保意識遍及不同行業領域，企業及環保專業人士迎來挑戰；報告並整理12個最熱門職位及薪酬。

1. 生物化學家

年薪約94,270美元（約74萬港元），屬多個熱門環保職位最高薪職位。由於研究該領域專業人士不多，專責是要結合化學和生物學評估土壤及污染物，並需處理現場危險廢物管理及修復。

2. 環境工程師

對環境工程、土壤科學、生物學及化學環境的問題提出解決方案，甚至是回收、廢物處理、公共衞生污染控制，年薪約92,120美元（約72萬港元）。

3. 水文學家

年薪約84,080美元（約66萬港元），研究水穿過地殼，如何影響河流流量或地下水位等工作。

4. 可再生能源顧問

主要研究與開發太陽能、風能、地熱能等，負責處理再生能源，年薪約7.8萬美元（約61萬港元）。

5. 環境科學家

工作以自然科學、環境保護及人類健康為主，職位年薪約73,230美元（約58萬港元）。

其他環保職位還包括：

6. 環境項目經理：年薪約72,628美元（約57萬港元）；

7. 空氣質量工程師：年薪約67,000美元（約53萬港元）；

8. 土壤和植物科學家：年薪約66,120美元起（約52萬港元）；

9. 首席可持續發展專員：平均年薪約62,780美元（約49萬港元）；

10. 再生能源分析師：年薪約58,000美元（約46萬港元）；

11. 保護科學家：年薪約54,522美（約43萬港元）；

12. 自然資源專家：年薪約47,741美元（約38萬港元）。

 

責任編輯：蕭寶玲

【原文：12環保職位比拼 生物化學家最高薪（收費文章）】

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