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【好去處】「DOGA大師班」打卡點登陸葵芳新都會廣場　4米高巨型柴犬化身瑜伽大師

個人增值 10:00 2022/05/01

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各位愛寵之人務必注意！全球最得寵的汪星球狗狗萌友已經整裝待發，準備於5月登陸葵芳新都會廣場「DOGA大師班」！由5月上旬至7月17日，萌犬們出盡渾身解數，擺出可愛和專業滿分的瑜伽pose迎接各位主人，誘惑你與牠們一起練習瑜伽（最好即席打卡），陪你在燦爛陽光下，輕輕鬆鬆過一日！

為搏主人一笑，在「DOGA大師班」，狗狗們一改平時愛搗蛋的個性，變得悠然自得，汪星人們化身瑜伽大師做出令人驚歎的高難度瑜伽動作。4米高巨犬柴犬雙手一伸，伸展牠優美的S形曲綫，讓人忍不住想拍拍牠的「迷臀」；白色法鬥仔悠然自得，在半空中擺出優雅的瑜伽動作，展出至萌「圓」美體態；聰慧的小短腿哥基懂得利用瑜伽輪，輕易做出一字馬。

最後提提大家，寵主必須把寵物放進寵物車或袋內才可以進入商場範圍。商場設有寵物車及袋借用服務，詳情請向顧客服務中心查詢，數量有限，先到先得。

「DOGA大師班」活動：
查詢：2429 6500

    點擊圖片放大
    +2

 

作者：王嵐

責任編輯：黃鑑江

【原文：4米高巨型柴犬現身新都會廣場 （收費文章）】

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