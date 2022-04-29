與PANERAI行政總裁專訪　疫情是我們很重要的歷史性時刻

在反覆無常翻來覆去的新冠疫情下，任誰都不能獨善其身，就連以「潛行」聞名於世的意大利高級腕錶品牌PANERAI也不能倖免，其行政總裁Jean-Marc Pontroue在越洋獨家訪問中說到：「對我們來說，這是一個歷史性時刻！」

▲ 2018 年 4 月Jean-Marc Pontroue出任PANERAI的行政總裁，其履歷表非常亮麗。1995年加入LVMH 集團，成為時裝品牌 Givenchy的銷售經理。2000年加入歷峰集團，成Montblanc副總裁，其後2012年晉升 Roger Dubuis 的行政總裁。（圖片：品牌提供）

是次歷史性時刻，帶有一銀兩面的意思：Jean-Marc Pontroue說在疫情爆發初（2020年的3月到9月期間），PANERAI也經歷了6個月的非常嚴峻時期；然而，卻因此造就了品牌一個破舊立新、迎合時代的契機，他說：「4年前PANERAI仍未有E-Commerce，因為這次疫情，我們進入了電子商務世界。」

受惠的一群

他以這句來總括：「幸運地我們PANERAI成為受惠的一群。」他所言的受惠，是以PANEARI在德國市場的數據為例。在疫情肆虐期間，世界各地都有相應的社交隔離措施和對他國發出禁飛令等。市民出外旅遊在時間上是非常奢侈的事，也不如以往日常，可隨時去高級餐廳享受一頓美食解壓。

他說：「打開電子商務後，從數據發現德國人網購能力非常強，數字很厲害，我們也因此得益和受惠。」眾所周知，德國人的消費模式，着重產品能否提供舒適愉悦度，和對生態未來有否可持續性的平衡。誠然，這種「幸運」是經過苦心經營。

3年前，我們已決定為更好的未來盡好本份，其時可持續發展（sustainable development）仍未成氣候。

▲ Submersible QuarantaQuattro系列 Blue Profondo潛水腕錶（PAM01232）：錶徑44毫米，eSteel材質錶殼，藍色錶面，搭載P.900自動上鏈機芯，動力儲存72小時，藍色30%可循環物料橡膠錶帶，防水300米。（$80,000／圖片：品牌提供）

▲ Submersible系列於2019獨立單飛後，全綫分42毫米與47毫米。今年把Luminor Submersible系列是的44毫米載譽回歸，以QuarantaQuattro（意大利文44的意思）命名。（圖片：品牌提供）

為此，獨家研發一種應用環保再生物料比例全球最高的材質的錶殼材質，這被定名為eSteel為品牌價值種下良好基礎，而這種材質在去年發布的概念錶Submersible eLAB-ID已見端倪，今年在Watches and Wonders更把eSteel全部應用到品牌的旗艦作Submersible 系列。難怪今次專訪Jean-Marc Pontroue明言要再下一城。

3年後，PANERAI不會再推出精鋼材質腕錶，逐步取而代之的將會是eSteel。

▲ Submersible QuarantaQuattro系列Luna Rossa特別版潛水腕錶（PAM01391）：錶徑44毫米，精鋼錶殼，藍色Luna Rossa錶面，搭載P.900自動上鏈機械機芯，動力儲存72小時，黑色橡膠織布錶帶，防水300米。（$71,400／圖片：品牌提供）

▲ 與意大利帆船隊 Prada Pirelli合作推出Luna Rossa的特別版，限量1,500枚。（圖片：品牌提供）

5月加價

對他而言，環保不是一場表面功夫，而是由內至外貫徹如一。除了生產材質外，更強調工作環境大至對外所用的宣傳企劃，小至辦工室部門日常應用工具，或對外宣傳刊物都會朝這方向進發。

「2023年後，PANERAI的所有包裝物料都是可循環再用的。我們會繼續支持一直對環保課題關注的組織，如聯合國教科文組織協會（UNESCO）。只因我們取之於地球，也需要還愛於地球。」

▲ 今年Watches and Wonders 2022 PANERAI將會場打造成深海環境，除了呼應環保主題，當然也暗中為自家「潛行」推銷。（圖片：品牌提供）

可持續發展也從不是請客食飯般簡單，筆者小心眼問他會否把環保費轉嫁到消費者上，他斬釘截鐵說：

不會！就算今年5月會調整價錢，加幅只是2%，全因近年面對全球經濟通脹問題。

正如，他以一種「挑機」式的口吻廣發邀請函參觀PANERAI錶廠，「我完全歡迎其他牌子到我們錶廠認識這幾年研究的成果，或跟隨我們在環保的步伐。因為環保這課題已刻不容緩，只要大家能團結一致，齊心合力，才可要有更好的環境和未來！」然而，何解在疫情肆虐下，仍能對未來抱持樂觀心態？

「我今年58歲，我是一個樂觀的人，相信科學，也相信有睿智的人聚在一起可改變世界，因為只要繼續有human contact（人與人的接觸），才可令全世界更美好。當然，這視乎你追求的是甚麼，如何創造自己理想的世界，只要堅持和持續，才可成真實。」

▲ Submersible QuarantaQuattro 系列Blue Abisso潛水腕錶（PAM01232）：錶徑44毫米，Carbotech材質錶殼，藍色錶面，搭載P.900自動上鏈機芯，動力儲存72小時，藍色30%可循環物料橡膠錶帶，防水300米。（$132,000／圖片：品牌提供）

▲ 所選用的Carbotech材質，比鈦金屬更輕、耐腐蝕度更高。（圖片：品牌提供）

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