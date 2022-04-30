【好去處】豐樂圍最後倒數　把握時間賞鳳眼藍花海＋絕密日落位

到天水圍一帶郊遊，濕地公園及南生圍為人熟悉，位於兩者之間的豐樂圍，就較少人知道，但其實它也屬於米埔自然保護區后海灣範圍，在《拉姆薩爾公約》列為國際重要濕地，自然生態價值同樣珍貴。這片后海灣濕地魚塘最近因地產商發展項目上訴得直，很大可能即將發展成豪宅，趁推土機未來到前，一訪這個仍保留原始魚塘景觀的後花園。

豐樂圍鄰近元朗橫洲工業邨，附近有大井圍、吳屋村及盛屋村3條村，因地方隔涉，加上沒有太多觀光景點，向來並非熱門郊遊熱點。前往可於朗屏乘坐74號小巴往盛屋村，總站下車。除了在5月份鳳眼藍盛開的季節，否則在平日到訪，遊人寥寥可數，魚塘區只傳來雀鳥昆蟲叫聲，偶爾有魚兒在塘中跳起翻起的水波聲音，是香港少有的寧靜。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

本地罕見魚塘美景

最初的政府批地書中，這裏稱為大井，後來業權由豐樂公司持有而得名。這片原始的沼澤濕地，被開墾成鹹水稻田，於30年代變作基圍，在70年代再轉型為魚塘。後來長實旗下公司購入土地，多次申請發展住宅項目都被否決，城規會在1994年把豐樂圍劃為「自然保育區」。之後卻改劃成「其他指定用途（綜合發展及濕地改善區）」，漁民被迫搬離，造成人去塘空的局面。

門外雖有告示牌標明魚塘是私人物業，但已沒人管理，暫時仍可自由出入。魚塘堤壆的泥石路雖然破爛，但也算平坦寬闊，十分易行，更可以一直行走到尖鼻咀，整條路綫需時大約1小時。不過要留意，沿路完全沒有任何廁所及士多作補給，亦沒有遮蔭地方，進入前可在村內唯一餐廳Pedro Pizza作準備。

5月賞鳳眼藍花海

身在豐樂圍，一邊是天水圍住宅區，另一邊已看到深圳高樓的天際綫。波平如鏡的大魚塘，被綠色植物綑邊，可惜到訪當日天公不配合，遠處迷濛一片，也未能一睹天空之鏡的絕美景致，不過在堤壆上悠閒散步，也是本地絕無僅有的體驗。如有充足力氣，更可在到訪前一上髻山，就能居高臨下看到壯麗的魚塘氣勢。

荒廢魚塘中不時有魚跳出水面，這片濕地亦吸引候鳥棲息，不時可見小白鷺在塘邊飛翔覓食。每年5月及10月為鳳眼藍的花季，當天只見零星幾朵，仍未達高峰期。鳳眼藍又名布袋蓮，是一種漂浮性水生植物。一到花期，魚塘會變成一片紫花海。

徒步至尖鼻咀

沿邊境路一直走，在濕地公園外圍可行到流浮山尖鼻咀。歷史追溯至300多年前，這兒稱為龜山，山腳伸延至海如象鼻吸水，因此叫作尖鼻咀，以前村民在此運送貨物至深圳。作為邊境地區，這裏設有警崗，執行監視和反偷渡任務。

尖鼻咀后海灣觀察點可遠眺后海灣及深圳景色，附近有豐富的紅樹林，被評定為具特殊科學價值地點。在停車場旁有樓梯，可走200多級到達山上的唐夏寮，這兒本是鄉民及商人休憩處，用作觀鳥賞景，但四處樹林叢生，景色都被遮擋，還是從下面看更加開揚。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

流浮山絕密日落位

在這兒可乘小巴到流浮山大街，疫情下不少海鮮酒家只開午市，小店也不是全部開門營業，比起以往不算熱鬧。在迴旋處深灣路口有一間全新的露天Cafe Myth House，空間廣闊，整棟小屋也飾以藍白色調的壁畫，充滿希臘風情。食物以法式Fusion為主，部分更用上區內出產的食材炮製，如流浮山周打蠔豉湯、流浮山蝦沙律等，甚有特色。

最後一站，除了到流浮山大街購買海味或海鮮，記得行到盡頭處、去年才開幕的蠔薈碼頭，是觀看日落的好地方。背景有繁忙的深圳灣大橋，泥灘上滿布蠔殼及小蟹，還有傳統木漁船作陪襯，景色拍得住下白泥。而且貼心有大量座位給人坐下休息，以夕陽西下的美景，作為這次天水圍之旅的終點。

作者、責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：豐樂圍最後倒數 魚塘邊境散策路綫】

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App