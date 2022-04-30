【酒店自助餐】感受日本春日浪漫　帝京酒店櫻花自助晚餐每位548元起

疫情下，大家未能到日本親賞一期一會的日本櫻花，其實在香港也可「嚐」到，帝京酒店花月庭推出全新的「桵の美味．盛宴綻放自助晚餐」，有多款以櫻花入饌的美食，於春意盎然季節期間，滿足大家的賞櫻的願望。

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自助餐供應多款櫻花菜式，當中包括鹽漬櫻花燒鯖魚。以鹽漬櫻花、清酒、味醂、薑蓉等食材，把鯖魚醃製半小時，然後均勻地於底面塗上秘製醬油燒至焦香，入口香脆惹味，清幽的花香更提升層次感。另外還有牛油果海蝦沙律伴櫻花乳酪汁，以牛油果配搭海蝦，再伴以廚師自製的櫻花乳酪醬汁，味道酸甜又帶花香。

另外，酒店每逢周五至日、公眾假期及前夕，更會加推一系列升級櫻花美饌，包括多款卷物及壽司，如賣相精緻的櫻花卷物，餡料分別有北寄貝沙律及黃蘿蔔青瓜，外面均沾上櫻花魚粉並捏成葉狀，排列成花形圖案，充滿視覺美感，打卡一流。還有蟹子蟹柳肉箱押櫻花壽司，以蟹柳及蛋絲作食材，分別鋪放在面層及夾於壽司飯之間，壽司飯更混合櫻花魚粉，色澤鮮艷。

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其他櫻花美食還有櫻花梅子冷麵、櫻花紅酒番茄燴牛肋條、櫻花忌廉汁燒雞、鹽漬櫻花薑燒黑豚、鹽漬櫻花三文魚粒炒絲苗及鹽漬櫻花梅子蒸滑雞等，每款輪流供應，帶給食客新鮮感。

現凡惠顧周一至四全時段自助晚餐（晚上6時至10時），每位客人可獲贈梅酒鹽漬櫻花鮑魚一份，以梅酒加入鹽漬櫻花炮製而成的醉鮑魚，佐以櫻花梅酒啫喱，味道清新甘甜，花香四溢。

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作者、責任編輯：招美寶

【原文：感受日本春日浪漫 帝京酒店全新櫻花自助晚餐】

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