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【母親節2022】新城市廣場購物「折」4大優惠　買滿指定金額1蚊換LADY M蛋糕／1折換美容療程

精明消費 17:35 2022/04/29

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適逢母親節又派咗消費券，沙田新城市廣場年度購物「折」「JUST BUY WEEKS」感謝祭將提早於5月1日至5月31日舉行。今年商場內逾100間商戶聯手準備推出4大激賞優惠，包括買滿指定金額後可以1折入手美容產品或護理療程、1元換指定蛋糕甜點、低至3折購物優惠、雙倍積分等。

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【港鐵旗下12間商場推「消費4重連環賞」 送過千萬電子優惠券：按此

第1激賞：商店精選產品低至10元、100元及3折優惠

The Point會員可在5月1日起，於The Point App以200積分預留「商品優惠證」，憑證即可於指定商店購買產品，商店包括有Apivita、BIODERMA、Caudalie、彌明生活百貨、Cath Kidston、eGG Optical Boutique、Pandora、Dr. Kong Footcare等。其指定產品會以低至10元、100元或3折發售，例如Estee Lauder皇牌修復精華套裝、Laura Mercier皇牌控油鑽光底妝、FILA指定潮流運動鞋等，涵蓋運動服裝用品、美容及個人護理、時尚服裝、珠寶首飾、影音器材及餐飲食肆。

第2激賞：1折換美容產品或護理療程、1元換蛋糕甜點

5月1日起在The Point手機應用程式以500會員積分換領「1折美容產品預留證」，並於5月3日至8日期間消費滿1,000元，即可於指定商店以1折換領美容產品或護理療程，包括BEYORG深層水潤亮白美容療程（90分鐘）、GLYCEL鑽白煥肌重生療程（75分鐘）、或Estée Lauder升級再生基因修復精華（75ml）。

於The Point手機應用程式以500會員積分換領「1元甜品預留證」，並於5月3日至8日期間單一消費滿500元，便可以1元換領指定蛋糕甜點，包括LIFETASTIC招牌草莓西瓜件裝蛋糕、LADY M NEW YORK人氣玫瑰千層件裝蛋糕、及Sensory ZERO感味甜品等。

第3激賞：雙倍積分

感謝祭期間於新城市廣場3期零售商店消費滿1,000元（餐廳食肆及超市除外），即可享獲雙倍積分，賞高達40元Point Dollar。

第4激賞：最高消費王大賞

5月31日前，累積消費最高金額的顧客會成為最高消費王，即可贏取萬元禮券及3倍積分換領高達480元Point Dollar。

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責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 消費錦囊

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