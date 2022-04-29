【女性理財】46%香港女性認積蓄難應付退休生活　料退休後每月需2.2萬元

富達公布「2022年全球女性投資理財調查」結果，發現香港女性普遍預期在63歲退休，並料平均每月需要2.2萬元來維持21年的退休生活。另有46%香港女性表示沒有信心現有的積蓄水平足以應付退休生活，比男性高出3%；僅33%女性認為自己有能力為退休儲蓄，較男性低7%。

僅32%女性對財政狀況感樂觀

結果同時顯示，香港男性則預料在65歲退休，並預期需要平均每月2.3萬元來維持20年的退休生活。調查發現，只有32%的香港女性對現時的財政狀況感樂觀，相較男性（37%）為低。

此外，女性在規劃退休儲蓄方面較為被動，僅27%的女性有定期為退休作額外儲蓄，37%的女性表示有主動善用退休積蓄作投資。她們解釋，扣除日常開支後沒有足夠資金（37%）、不知如何為退休儲蓄作最佳的部署（31%），及有其他的儲蓄需要（20%），如置業或汽車供款，令她們無法為退休作額外儲蓄。

在考量退休後所需資金時，不論女性或男性均會考慮他們退休後所需要或追求的生活模式（女性：47%，男性：46%），退休後可動用收入（女性：46%，男性：46%），及扣除日常開支後現時可投放退休積蓄的資金（女性：39%，男性：43%）。

退休後重視事項 逾6成女性選外遊

至於港人退休後重視的事項，逾6成女性首選外遊，其次是繼續追求個人興趣（51%）及財務上足以應付家中的護理費用（49%）。男性則認為外遊及繼續追求個人興趣同樣重要。

此外，現時的市況持續受關注，即使還未接近退休年齡，香港女性普遍擔心疫情的不確定性（66%）、長遠的經濟狀況（51%）和市場波幅（51%）。這或可解釋為何她們在過去12 個月內減少儲蓄、投資或退休儲蓄。

富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示，近期市場波動或影響部分投資者信心，但過往經驗反映，部分吸引的投資機遇正正在市場低迷時出現。若投資者購入低估值資產，當市場反彈時或有利投資回報，他籲投資者應放眼長綫，在任何市況下持續投資，爭取穩定的長綫回報。

責任編輯：曹佩鈞

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