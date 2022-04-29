【NFT】虛擬波鞋都有得炒？　Nike虛擬鞋款NFT被炒賣至10萬元

限量波鞋時常被人炒賣，然而虛擬的限量波鞋竟然同樣有價有市！虛擬球鞋與時尚品牌RTFKT Studios今年2月推出的NFT項目「CloneX」，為NFT持有者發放設有Nike標誌的MNLTH Caseholders盲盒而引起熱議，在歷經大約3個月，持有者完成一系列任務挑戰後，終能揭開盒孑。當中包括RTFKTｘNike Dunk Genesis CRYPTOKICKS虛擬鞋款NFT，最高拍賣出價更達4.4以太幣（約10萬港元）。

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MNLTH Caseholders持有者現可以通過指定網站打開盒子，盒內共有3件物品，其中包括「RTFKTｘNike Dunk Genesis CRYPTOKICKS」虛擬鞋款NFT、隨機的「SKIN VIAL：EVO X藥水」，以及第二代「RTFKTｘNIKE MONOLITH Caseholders」。該虛擬鞋款可配搭不同的EVO X藥水改變外觀，其中包括村上隆的設計元素，即是換上不同「藥水」就能隨時換款。

現時MNLTH Caseholders在Opensea的售價為8.45以太幣（約193,573港元），相較於2月初推出時的平均售價3.5以太幣（約80,178港元），價格上升141%。

而「RTFKTｘNike Dunk Genesis CRYPTOKICKS」虛擬鞋款NFT同樣有價有市，在Opensea的平均拍賣低價為1.819以太幣（約27,235港元），最近7日的平均拍賣成交價達3.185以太幣（約72,957港元），最高拍賣出價更達4.4以太幣（約10萬港元），足見虛擬的波鞋也同樣有價有市。

■「RTFKTｘNike Dunk Genesis CRYPTOKICKS」虛擬鞋款NFT■

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責任編輯：李瑩

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