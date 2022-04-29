吳沚默多棲發展創多元收入　抓緊虛擬資產熱潮創業

「文青女神」吳沚默當初離鄉別井來港追尋演藝夢，不知不覺已踏入第9個年頭。由於初時收入不高，又要獨自應付高昂租金，亦令她一早培養出儲蓄的習慣，並透過不同途徑增加收入。

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吳沚默一個人在異地生活，租金成為她最大的支出。每個月都要用一大筆錢用作交租，因此儲蓄變得相當重要。不少人會規定自己每月的儲蓄金額，無論如何也要儲到指定金額，但是她強調自己不會這樣做。她會視乎每月收入調整儲蓄金額，如果遇上收入較少的日子，難以儲錢，她亦不會強逼自己食杯麵也要達到儲錢目標。

除幕前演出之外，吳沚默亦有透過寫書、投資等途徑創造被動收入。由於她在大學時期主修編劇，更會透過寫劇本賺取額外收入，她更認為寫劇本對演戲也有幫助。

另外，她亦希望透過創業增加收入，她曾與朋友合作經營古董及珠寶生意，不過後來發現經營網店也不容易，每日要忙着處理生意的大小事務，消耗大量的精力，於是僅維持了半年就結束這門生意。「我無法花太多精力在生意上，倒不如結束這盤生意，所以這是一份失敗的兼職工作。」

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雖然古董生意失敗告終，但是她沒有因而放棄。隨着近年虛擬資產的概念冒起，不少藝人紛紛推出自家設計的NFT（非同質化代幣），希望可以分一杯羹。吳沚默早前與朋友合作經營風水藝術畫作生意，「NFT屬於藝術品的未來買賣的一種趨勢，所以我覺得無論如何也要試一試。」她強調：「不是說我入場就要賺大錢。現時世界上有很多NFT，不少人都推出NFT，難道每個人都有賺錢？」

吳沚默找來畫家合作，用藝術將命理、五行以及中國傳統智慧變成「Lucky Painting」，惟銷情未如理想。她亦有反省當中原因或與產品本身的取材有關，她指藝術NFT始終是一樣較新的事物，較新潮或數碼化的人參與較多，對產品向傳統的取材或許興趣不大。

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記者：曹佩鈞

場地提供：MANO

服裝：Snidelhk

髮型：Colen Wong@minigsalon

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