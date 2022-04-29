調查：5%打工仔每周工作達75小時　個人疲勞指數中等偏高

疫情下打工仔可以在家工作，不過分分鐘有開工無收工？港九勞工社團聯會（勞聯）日前舉行「香港工作疲勞調查」發布會，調查香港打工仔的疲勞情況。結果發現港人每周工作時數中位數是44小時，有5%打工仔甚至每周工作多於75小時！其「個人疲勞指數」已經超過中等水平，建議政府應該立法規管工時，並將過勞死納入僱員賠償範圍。

調查於3月23日至4月19日期間進行，訪問了564名打工仔，包含飲食業、服務業、運輸業、資訊電子業、公務員及機電共6各行業。受訪人士中，有6成人每周平均工作時數（包括在家工作時數）為44小時以上（約35%受訪者工作50小時或以上、約20%人工作55小時或以上、5%人多於75小時）。如假設打工仔一周五天工作，即平均每日工作15小時。

組織又參考「哥本哈根疲勞量表」評估受訪打工仔的疲勞指數，發現有47%及44%受訪者的「個人疲勞」及「工作相關疲勞」指數的分數均超過中等水平。工作時數達55小時或以上的受訪者，其「個人疲勞」及「工作相關疲勞」分數明顯更高，疲勞程度屬中等偏高，可見工作時數較長，疲勞指數亦會較高。而最多受訪者因為工作經常「覺得疲勞」、經常「覺得身體上體力透支」、及經常「覺得情緒上心力交瘁」。

勞聯建議政府應該儘快研究過勞定義及制定預防工作過勞的相關政策，並且立法規管工時，將過勞死情況納入僱員補償範圍內，以加強對勞工保障。

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責任編輯：嚴熹曼

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