【品味投資】逾15卡藍鑽歷8分鐘競價　4.51億成交晉身最高價鑽石之列

在之前的文章報道，蘇富比拍賣行（Sotheby's）將於香港蘇富比Luxury Week單一拍品拍賣專場上呈獻一枚超過15卡（Carat，克拉）名為「戴比爾斯庫利南浩宇之藍」（The De Beers Cullinan Blue）的藍鑽，估價為3.8億港元。這一枚藍鑽最終高出估價以4.51億港元成交，晉身拍賣最高價鑽石之列。

【史上唯一逾15卡藍鑽 4月現身拍賣場 估價3.8億元（多圖）：按此】

拍賣場上第三高價藍鑽

蘇富比指，「戴比爾斯庫利南浩宇之藍」鑽石屬稀世15.10克拉長方形階梯式切割艷彩藍色內部無瑕鑽石，是拍賣史上最碩大的艷彩藍鑽。經過4名藏家、歷時8分鐘的競價後，由蘇富比珠寶鐘錶亞洲區主席于文浩代表的電話客戶投得。一輪爭奪把成交價帶動至4.51億港元，成拍賣場上第三高價的藍鑽。

另外，蘇富比提到，過去20年來，登上拍場的重要藍鑽數量不多。直至2007年，蘇富比呈獻的6.04克拉方形艷彩內部無瑕藍鑽，以破紀錄的每克拉132萬美元（約1,036萬港元）成交，令重量級藍鑽每克拉價格再創高峰。自此，藍鑽於拍場上深受藏家歡迎。

■「戴比爾斯庫利南浩宇之藍」藍鑽■

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責任編輯：區祖飛

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