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【健康增值】雨水來臨要袪濕　肥胖人士易有濕重

個人增值 19:00 2022/05/02

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隨着初夏來臨，又是時候迎來下雨天的日子。基督教聯合那打素社康服務中醫師吳紫嫦提醒，在此空氣濕潤的時節，加上港人經常出入冷氣地方，時冷時熱，除了準備外套作不時之需外，也要慎防濕氣重，免得傷及脾胃。

4、5月正值春夏交替的季節，不穩定的氣候特別容易影響健康。特別是香港為沿海地區，在夏季來臨時濕氣更重，若常常感到疲倦，一副病懨懨的樣子，吳紫嫦醫師指這有可能是濕邪侵襲人體，傷及脾胃。

辨別濕重體質

基於「脾主四肢」，當濕氣過重干擾了脾胃功能，會令人覺得身體四肢特別沉重疲倦，不願活動。同時亦有可能出現晨起倦怠之情況，總感到睡不夠無精神。情況嚴重者甚至會出現食慾減退、大便溏瀉等症狀。

吳醫師見不少人將濕氣和濕熱混淆。「濕氣過重，鬱久化熱，則會出現濕熱情況。」濕熱多表現在濕氣重的基礎上，會出現一系列熱氣症狀，如心煩急躁，口乾口苦，大便黏滯不爽、尿色深黃等症狀。在健脾祛濕之前，先要對症下藥。濕氣重除了跟居住地方的氣候、地形等有關的外濕之外，亦有與個人體質有關的內濕。吳醫師建議可根據個人形體特徵、飲食習慣等方面，以簡單判斷自己是否屬於濕重體質。

一般而言，濕重多見於身形肥胖之士，特別是腹部顯得肥滿鬆軟，而臉部油脂分泌亦較多，汗水多又黏。吳醫師補充：「喜歡甜食及凍飲，或是平素缺乏運動的人士，易出現濕重情況。」都市人長期處於冷氣房，又常喝凍飲、吃生冷食物，完全跟中醫的「胃喜溫不喜涼」背道而馳，自然對脾胃影響較大。

多飲溫水有幫助

吳醫師強調，因身體滯留多餘水份引致的濕氣重，並非喝太多水所致。「多喝溫水，可讓水份稀釋，加強循環代謝，令體內的代謝廢物、多餘水份等透過流汗、大小便等方式排出體外。正所謂『四季脾旺不受邪』，日常要注意養護脾胃，如戒吃生冷食品，若濕氣重的情況未有改善，可以多做運動來加強體質。」吳醫師說：「濕重人士愈是不愛運動，體內淤積的濕氣就愈多，久而久之，導致濕重困脾，引發一系列的症狀。」另外也要戒掉貪涼睡地板，或是避免淋雨、穿濕衣服等令人體濕氣加重的情況。

 

作者：劉妙賢

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：雨水來臨要袪濕 養好脾胃免濕重（收費文章）】

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