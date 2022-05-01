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【健康增值】專家教路　注意睡眠窒息症8個警號

個人增值 13:00 2022/05/01

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打鼾是日常正常舉動，但當一呼一吸的鼻鼾聲起伏有致，呼吸卻突然打斷，此時就要擔心了，可能睡眠窒息症已埋身，這是一種嚴重的睡眠障礙，患者可以一次停止呼吸10秒或更長時間，在香港估計有超過10萬人受到睡眠窒息症的困擾。

美國有線電視新聞網CNN引述美國南加州大學凱克醫學院臨床醫學副教授、睡眠專家Raj Dasgupta博士說，睡眠窒息症其中一種阻塞性類型，患者努力地用腹部和胸部來嘗試讓空氣進出，但由於上呼吸道阻塞而不果，有機會使呼吸道收窄而造成窒息。

如何判斷打鼾已屬不正常有礙健康？睡眠專家以易於理解的首字母縮寫STOPBANG，作為初步自我評估：

1. S（Snoring）打鼾

嚴重鼻鼾並間歇性停止，有人具體形容為「垂死的熊」或「侏羅紀公園」的場景。

2. T（Tired）疲累

白天感覺非常疲累是睡眠不佳的主要指標，加上打鼾，已可能是睡眠窒息症的明顯症狀。患者只要有少少時間都可睡着，例如在午飯後坐下來休息和看電影時都可快速入睡，同時時刻伴隨疲勞和打鼾，這些都是典型症狀。

3. O（Observed）觀察

多數睡眠窒息症病人都不知道自己入睡後發出巨大鼻鼾聲，也不意識到夜間停止呼吸，除非阻塞嚴重到他們醒來時氣喘難呼吸，此時身旁的伴侶是最佳的觀察者，當見到另一半睡覺時停止呼吸、打鼾、咳嗽或喘氣，這些都是不正常的打鼾迹象，千萬要正視。

4. P（High Blood Pressure）高血壓

睡眠窒息症可導致高血壓，因當人停止呼吸幾秒鐘，身體的交感神經系統就會開始行動並提高血壓。此外，身體會釋放一種叫做兒茶酚胺的壓力賀爾蒙，久而久之也會使血壓升高。雖然高血壓本身並不是睡眠障礙的徵兆，但與其他迹象相結合時，它可能是一個警告訊號。

5. B（BMI）體質指數

BMI介乎18.5和24.9，體重屬正常、BMI 25和29.9之間則是超重、BMI 30或更高已列入肥胖一類。肥胖或極度肥胖的人（BMI 35及以上）是睡眠窒息症的高危群，因為口腔、舌頭和頸部的額外重量會使這些軟組織塌陷，使其更難以輕鬆呼吸。所以要治療睡眠窒息症，肥胖者要減磅是重要一環。

6. A（Age）年齡

隨着年齡的增長，包括軟齶和頸部的肌肉張力會減弱。因此，超過50歲是另一個潛在的訊號，打鼾時更要注意是否已與睡眠窒息症連上綫。有研究發現，長者患睡眠窒息症往往是輕度至中度，嚴重病例多見於年輕一族。

7. N（Neck）脖子

無論是超重還是遺傳，頸圍過大也是潛在睡眠窒息症的關鍵指標。睡眠專家指男士頸圍大於43厘米、女性頸圍大於40.6厘米，罹患睡眠窒息症的風險會較高。

8. G（Gender）性別

男人們的壞消息！他們患上睡眠窒息症的比例較高，專家指出可能是男性的舌頭較胖、上半身的脂肪比女性多，尤其是腹部，不少男士有中央肥胖的「大肚腩」，種種因素加起來，會使呼吸困難。女性賀爾蒙有保護上呼吸道肌肉張力的效果，而女性在更年期後，會拉近兩性患上睡眠窒息症的風險。

以上各項每一項答「是」得1分，得分在5到8之間，患睡眠窒息症的風險很高，應盡早尋求醫護人員進一步評估。3到4分處於中等風險，也不能掉以輕心，忽略症狀。而且專家指鼾聲太大會令枕邊人無法入睡，等於降低對方的睡眠質素，長期如此，也對他們的健康不利。

 

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：睡眠窒息症不正常打鼾 8個警號要留神（收費文章）】

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