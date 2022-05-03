【消費優惠】客家好棧沙嗲蟹煲／霸王雞$1　GODIVA指定朱古力禮盒7折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 客家好棧：沙嗲蟹煲／霸王雞1元

客家好棧推出全新1元滋味二選一優惠，在星期一至五（公眾假期除外），於全綫客家好棧分店晚上6時至8時30分惠顧，可以1元換購香濃沙嗲蟹煲霸王雞，每單上限換購一份。

此優惠以2人同行起計算，只限堂食，不適用於外賣及攜走。

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分店一覽

2. GODIVA：母親節優惠 指定朱古力禮盒7折

由即日至5月9日，GODIVA推出母親節優惠，購買指定3款禮盒可享7折優惠。在5月期間，消費淨額滿288元，更可享免運費優惠。現時到專門店選購任何禮盒，更可獲贈母親節咭乙張。數量有限，送完即止。

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網店／專門店地址

3. 聖安娜：門市購物滿30元送5元現金券

由即日起至5月11日，於全綫聖安娜分店購物滿30元，即送5元現金券一張。

當該交易完成，電腦會列印印有5元現金券之收據。每張5元現金券只可使用一次，使用後收銀員將會回收該券。

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現金券有效期至2022年5月25日，憑券以原價選購各款聖安娜產品滿25元或以上，可享5元現金優惠（飲品及非聖安娜產品除外） 。此券不適用於選購飲品、時節產品、非聖安娜產品及現金券（包括禮餅券及麵包現金券）。

另外，此券不能與禮餅券、其他推廣優惠或會員折扣同時使用，不可兌換現金或其他產品。每券只限使用1次，每項交易只限用1張。

撰文：hket小編

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