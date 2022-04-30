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【職場機遇】資訊及通訊科技專才渴市　新血入職1.8萬元起

個人增值 15:00 2022/04/30

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全球勞動力市場人手短缺問題持續，尤其是「資訊及通訊科技」（ICT）行業更不時出現挖角潮。香港電腦學會月初公布ICT行業薪酬趨勢調查指出，面對疫情，不但無大規模裁員，上年業內整體薪酬水平有所增加，預料近7成從業員今年更可獲加薪。

行業疫下逾5成企業增人手

香港電腦學會於今年第一季向多家會員機構發出問卷調查，結果顯示，即使疫情導致眾多不明朗因素，但超過7成受訪公司並無裁減其ICT從業員，更有約52%的企業因各種原因而增加了相關職位。

香港電腦學會會長鄭松岩表示，在僧多粥少下，行業間持續出現搶人潮，僱主往往願意給予15%至20%的薪金增幅來留人，可預見未來3至5年，對專才需求仍是極其殷切。此外，根據調查顯示，近5成半受訪公司在2021年聘用應屆主修ICT的畢業生，近7成的入職薪酬超過1.8萬元；當中約18%公司的入職薪酬，更高達2.2萬元或以上。在入職ICT相關工作3年後，有近6成公司的員工，其薪酬已較入職時升超過10%。有2成公司表示，在入職後5年，其薪金增幅可高於50%。

鄭松岩續指，無論政府、企業、個人，各行各業對科技的應用和依賴愈來愈大。ICT行業的前景及發展空間，只會愈來愈廣闊，發展前景無限。而隨着相關工作的年資增長，其薪酬加幅亦會大幅度提升，相信會是本地年輕人的理想工作，鼓勵年輕人投身業界發展。政府亦應積極培訓更多人才，建議構建一個具可持續的ICT人才生態系統。從中小學開始注重STEM的課程，推動年輕一代在報讀大學時修讀ICT相關學科。大學的課程設計上，也應注重人工智能、金融科技、網絡保安方面的人才培育，以應付長遠發展的需要。

 

作者：殷凱怡

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：ICT專才渴市 逾半企業加薪逾4%（收費文章）】

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