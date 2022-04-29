【保險趨勢】大灣區投保需求與日俱增　香港保險業有何優勢能突圍而出？

作為不少大型保險集團和跨國經紀集團的亞洲業務根據地，香港保險業具備豐富經驗和雄厚資本。據保監局上月公布的2021年香港保險業臨時統計數字，期內毛保費總額達6,027億港元，長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費更較去年同期上升25%至1,668億元，反映疫情下港人對保險產品需求持續。

大灣區保險整體滲透率偏低

隨着粵港澳及大灣區其他城市交往愈趨頻繁，香港保險業的業務前景可冀乘勢拓展。自2017年，國家發展和改革委員會與粵港澳三地政府簽訂推進大灣區建設框架協議，大灣區基建發展不斷，各地人才互聯互通。區內實體經濟蓬勃增長，當地人口相對富庶。根據香港政府統計處的數據，廣東省的存款水平為全國最高。然而，大灣區保險的整體滲透率及密度仍然偏低。

根據畢馬威《2019粵港澳大灣區保險業調查報告》顯示，大灣區9個內地城市的保險滲透率僅5.5%，較香港的20.8%低近4倍；在保險密度方面，香港人均保費約為7萬元人民幣，比起平均只有7,400元人民幣的大灣區9個內地城市高出9.3倍，足見其龐大發展潛力。加上新冠疫情持續，推動大灣區居民對優質醫療保障和投資理財產品的需求殷切。如何掌握大灣區大機遇，配合「十四五」規劃，強化香港作為「風險管理中心」的定位，這將是本地保險業在市場新格局尋求更上一層樓的重要命題。

【索償程序及重要文件全解構 Claim保險必知6件事：按此】

購買保險成通關後訪港第2大原因

為了解大灣區居民的保險需求及意向，宏利在去年11至12月進行了一份網上調查，共訪問近1,600位來自大灣區並過去3年曾到訪香港、以及目前擁有或有意於未來2年在香港購買保險產品的內地旅客，結果顯示高達96%受訪者渴望在免隔離通關後6個月内到訪香港，主要目的是希望來港購物及消閒旅遊（84%），另外，不少人希望來港投資或使用金融服務，當中有相當一部分是想購買保險產品（70%）。

在有意購買保險的內地訪客中，93%考慮在香港購買，甚至比考慮在中國內地購買的人數還高（78%）。由此證明，香港保險產品具備一定程度的吸引力與優勢。

為配偶及子女投保意欲上升

當問到感興趣的保險產品種類，危疾及個人意外產品最受內地訪客歡迎，分別為40%及33%，其次是長期儲蓄產品、萬用壽險、投資相連壽險及終身保障產品。調查結果更顯示，受訪者傾向購買多於一項產品。在已婚的受訪者當中，86%打算未來為配偶購買保險；為人父母者，62%表示未來有意為子女購買保險，可見這個投保趨勢將會愈來愈普遍。

【確診新冠肺炎會被拒保？及早投保保障自己：按此】

危疾產品保障全面 香港醫療水平更佳

新冠疫情催化各地居民對危疾及醫療產品的重視，不單止追求長遠健康規劃，更期望保險產品夠全面及靈活，可以抵禦突如其來的未知危機。至於為何內地訪客選擇香港危疾產品，瑞士再保險2019年及2021年的研究揭示，內地訪客考慮香港醫療保險的5大因素，包括產品保障範圍更全面、香港醫院質素更佳、藥物選擇更多、較佳護理服務，以及輪候時間較短，這或許能提供一些啟示。

香港保險業發展成熟，無論產品設計或保障範圍都更全面、針對性亦強。雖然我們難以預料中港兩地何時通關，但保險業界更應把握這段時間進一步強化自身優勢，如因應市況需要革新各類產品保障與服務、優化售前及售後客戶服務體驗等，以滿足大灣區以至區內其他城市居民與日俱增的保障需求。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App