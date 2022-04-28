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後生仔月儲近2萬想上車　點樣調整股票組合圓置業夢？

個人增值 18:30 2022/04/28

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25歲每月儲18,000元，目標下年年尾置業，點樣調整股票組合早日完成置業夢？返公司定WFH可以自己揀？企業如果無彈性，隨時喪失三至五成勞動力？唔使離開香港都可以參加Working Holiday？青協同機場管理局合作推出「工作x假期＠大嶼山」，即睇點樣參加啦！「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

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返公司定WFH可以自己揀？企業如果無彈性，隨時喪失三至五成勞動力？

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唔使離開香港都可以參加Working Holiday？青協同機場管理局合作推出「工作x假期＠大嶼山」，即睇點樣參加啦！

 

撰文：hket小編

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