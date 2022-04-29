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【股神午餐】疫情影響停辦兩年　最後一屆巴菲特慈善午餐6月12日開拍

12:25 2022/04/29

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如果想與股神巴菲特共進午餐的話，今年是最後機會了！由於受到疫情的影響，此活動在過去2年都暫停舉辦，現宣布再恢復巴菲特慈善午餐拍賣這個年度傳統。有興趣參與的人都要出價競投，最多會有7位客人獲得這個難得的機會。

拍賣將會在今年6月12日於美國時間晚上10時半在eBay開始競投，起標價為25,000美元（相當於19.6萬港元），並會在6月17日晚上10時半結束。中標者會在紐約一家名為Smith & Wollensky的牛扒餐廳與巴菲特食飯。

所得款項捐予教堂幫助窮人

這項拍賣始於2000年，是由巴菲特已故的妻子所提議的，多年來所得款項都是捐給慈善機構Glide，這機構經營一間教堂，為窮人及無家可歸者提供膳食及醫療服務。多年來舉辦的午餐會已累計為Glide籌集到3,400萬美元。

Glide將今年的拍賣會稱為是「壓軸戲」，但Glide與巴菲特都沒有公開解釋為何年度慈善午餐是最後一年舉辦，僅回應傳媒即使最後一年辦午餐會，但雙方的良好關係仍會持續。

中國企業家、TRON創始人孫宇晨就曾在2019以457萬美元中標，但因健康理由推遲這場午餐約定，最後在2020年1月與巴菲特共進晚餐，據知他曾在會上向對方宣傳投資加密貨幣的價值。據了解，這場午餐會提供與巴菲特近距離接觸的機會，的確是可以令參與者有機會向這位傳奇投資者介紹一些想法，或向其收集一些投資見解。

 

責任編輯：鄭樂怡

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