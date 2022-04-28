【NFT】滙豐總行外牆變身NFT畫廊　將送出1000個環保NFT予客戶

滙豐銀行與尖沙咀K11 MUSEA合作，由4月29日至6月19日期間舉辦大型NFT展覽「METAVISION」，展出超過30位藝術家及藝術項目的逾200件作品，同時間，滙豐將送出1,000個環保非交易NFT予滙豐客戶。

【K11 MUSEA辦NFT藝術展METAVISION 逾200件作品貫穿商場展出：按此】

滙豐為是次展覽的冠名贊助商，同時亦將為高淨值客戶帶來眾多獨特數碼藝術體驗，包括私人導賞、在K11 ATELIER滙豐財富管理中心參觀NFT藝術品，以及專為他們子女提供的NFT製作和元宇宙工作坊等。

展覽將於4月29日至6月19日期間在K11 MUSEA舉行。同時間，滙豐總行外牆亦將搖身一變為香港最大戶外NFT畫廊，展出K11 MUSEA NFT展覽當中11件作品。

滙豐將送出1,000個環保非交易NFT予滙豐客戶，為香港首間送出NFT收藏品的零售銀行。該批NFT由第三方數碼平台通過區塊鏈鑄造，其能源消耗較其他傳統平台少，並且已購入碳信用以支持潔淨能源發展。

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滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，留意到不少客戶對NFT藝術的關注及熱衷，並希望親身了解NFT對藝術愛好者的意義，滙豐將繼續與領先的畫廊合作，尋找合作機會，為客戶帶來創新的藝術體驗。

責任編輯：李瑩

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