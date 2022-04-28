【綠色債券】許正宇：零售綠債提供穩定投資回報　推動減碳融入日常生活

政府發行的綠色零售債券，認購期至5月6日，財經事務及庫務局局長許正宇今日發表網誌指，政府發行的綠色零售債券，為市民提供一個回報穩定的綠色投資選擇，讓減碳融入市民的日常生活，期望市民可透過不同形式為共同應對氣候問題出一分力。

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經濟全面綠色轉型 實現碳中和

許正宇表示，市民大眾對氣候變化問題日益關注，並指過去兩年多的疫情令大眾明白人類健康和氣候變化的危機近在咫尺，未來的經濟發展亦需符合可持續發展的原則，整體社會才會長久得益。他指，要達至碳中和，需要經濟全面綠色轉型，包括推動能源低碳轉型、加強綠色技術研發和推廣應用等，而轉型需要極大量資源。

他指出，為推動經濟社會發展全面綠色轉型，政府一直以多管齊下的策略發展綠色和可持續金融，用好香港國際金融中心的地位，對內地和香港實現碳中和的目標作出貢獻。在「政府綠色債券計劃」下，政府自2019年5月已成功發行合共超過70億美元等值的政府綠色債券，深受環球投資界歡迎，多次錄得超額認購。其中，我們於去年11月首次發行總值50億元的人民幣綠色債券，包括3年期及5年期，為潛在發行人提供重要基準。此外，深圳市人民政府於去年10月在香港發行首隻離岸人民幣地方政府債券，是首次有內地市政府在境外發行債券，當中更包括綠色債券。

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零售綠債推進香港綠色建設

他又指，政府一直以多管齊下的策略發展綠色和可持續金融，用好香港國際金融中心的地位，對內地和香港實現碳中和的目標作出貢獻。他續指，要將綠色金融發展得更廣更深，市民的普及參與是重要的一環，並提到政府發行的綠色零售債券，為市民提供一個回報穩定的綠色投資選擇。他指，將政府綠債的投資受眾由機構投資者擴展至市民，能滙集資金，大力推進香港的綠色建設，亦可讓市民分享發展成果，享受穩定的投資回報，有助推動普惠發展。

綠債投資亦推動減碳融入日常生活中，又指政府每年發布《綠色債券報告》，讓投資者和市民可更清晰、直觀地了解資金的用途及為環境帶來的影響。他指，政府致力「讓雙碳飛入尋常百姓家」，期望市民可透過不同形式為共同應對氣候問題出一分力。

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責任編輯：李瑩

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