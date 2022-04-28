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【1萬元消費券】裕民坊1周年感謝祭　一連5星期大派逾3萬份$1禮遇（附參加方法）

精明消費 18:20 2022/04/28

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YM²裕民坊為慶祝開幕1周年，由4月30日起推出「裕民坊1周年感謝祭」，一連5個星期夥拍YM²裕民坊、裕民里及裕民市集數十間商戶推出「1元大激賞」及其他優惠，大派超過3,000份1元禮遇，其中包括牛角Buffet午市燒肉定食、余仁生全效CS4蟲草菌絲體膠囊、皇玥伯爵茶蛋卷精裝禮盒、恒香老餅家金腿蛋黃鹹肉粽等。

網上答問題　換領1元大激賞換購券

YM²裕民坊場內近30間商戶將會於連續5個星期六推出「1元大激賞」，顧客只要登入YM²裕民坊Facebook專頁，於活動連結回答指定問題，回答正確答案，即有機會成為得獎者，而活動採取先到先得的形式進行。得獎者於商場禮賓處憑得獎通知書換領「1元大激賞換購券」，於商戶以1元換購指定人氣商品，包括Black Coffee by HeySoNuts水牛城雞翼、千歲擔擔麪鎮江肴肉、潮觀城點心拼盤或碧綠川椒雞、德美壽司三文魚刺身、Green Common環保纖維杯等1元禮遇，數量有限，額滿即止。

    點擊圖片放大

同時，裕民里商戶亦會推出1元超筍商品，於4月30日起連續5個星期的周末及公眾假期，於YM²裕民坊即日以電子貨幣任何消費，即可換領「1元大激賞換購券」，憑券以1元品嚐各款人氣傳統小食，包括雞仔餅大王的經典雞仔餅、永興豆漿王的魚蛋／燒賣／豆漿套餐、餃店牛雜小食的杯裝牛雜、左溝右溝果汁店的招牌五青汁等，數量有限，額滿即止。

    點擊圖片放大

另外，活動期內於裕民市集儲齊蓋印，即可獲贈特色紀念品。另於4月30日至5月2日加推激賞，大家只要到YM²裕民坊憑指定消費，即可獲贈豐富禮品，包括裕民市集抗疫包、陳皮冰糖燉檸檬、爆旋陀螺玩具等。數量有限，送完即止。

用消費券支付工具付款　最高獲100元回贈

除了一周年慶生活動外，YM²裕民坊亦推出「裕民消費加碼賞」，由即日起至6月5日，惠顧最多兩間不同YM²裕民坊商戶以電子貨幣即日消費滿400元可獲贈20元YM²裕民坊商場優惠券；消費滿1,000元，即可獲贈50元YM²裕民坊商場優惠券。另外，若顧客使用WeChat Pay HK、AlipayHK支付寶香港、Tap & Go拍住賞或八達通方式付款，更可額外獲贈50元YM²裕民坊商場優惠券，最高可獲100元回贈。

此外，顧客由即日至6月30日，於YM²裕民坊以電子貨幣即日消費滿200元可尊享1小時免費泊車；消費滿400元更可尊享2小時免費泊車。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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