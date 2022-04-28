【職場機遇】青協夥機管局推大嶼山工作假期　包住宿兼設學習津貼（附報名方法）

近年疫情期間，就業環境大受影響，不少年輕人的海外工作假期的計劃或需擱置。香港青年協會（青協）將再與機場管理局合作，推出「工作x假期＠大嶼山」，讓職場新鮮人在香港也能嘗試Working Holiday的滋味。

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「工作x假期＠大嶼山」旨在透過提供工作和住宿，讓年輕人可反思自己及享受生活。只要年滿18歲、工作經驗不多於3年即可參加。計劃為期1年，每年甄選10名參加者，在主辦方安排下，他們會到赤鱲角全職工作1年，期間可免費住在東涌的私人屋苑，惟需與另外數目同性青年共居一室。計劃並不提供飲食開支，而參加者需與共居者共同支付水電煤等開支。

計劃對象 18歲或以上

工作經驗不多於3年

有意於大嶼山赤鱲角工作，並期望透過全新的生活模式，重整人生

喜歡透過社交平台分享積極正面的生活

想嘗試獨立生活、擁有個人空間

【打工仔無人工加 會唔會係因為你從來無諗呢個選擇？：按此】

在工作方面，機管局會向計劃參加者提供各種職業空缺選擇，包括地勤、維修、接待等。參加者通過面試後便可正式入職，開展為期1年的「工作假期」。計劃亦會為參加者提供學習津貼，參加者可運用該津貼，策劃探索大嶼山社區及美景的活動，或就個人興趣及事業發展進修。

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計劃正招募新一屆參加者，有意者可於4月28日及5月5日，晚上7時30分參與計劃的網上資訊日。最遲於5月5日在網站報名，成功加入者將獲安排面試。

責任編輯：李瑩

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