【女性職場】2021年女性創業家指數　香港排名微升一位至17

Mastercard日前公布了2021年「女性創業家指數」（Mastercard Index of Women Entrepreneurs），探討女性在商業、金融、教育和職場上的發展及成就，在65個經濟體中，香港的分數與2020年相同，為62.7分，但其全球排名升至第17位，而於亞太地區排名亦微升至第4位。

■2021年Mastercard女性創業家指數■

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報告指出，新冠疫情對全球，特別是對發展中經濟體的女性創業家造成不同程度的影響。調查結果顯示，即使全球正努力減輕與疫情相關的影響，女性仍然承受不少與經濟和社會相關的壓力。因此，預計拉近性別差距的進程可能會延長至36年。

調查發現，在2020至2021年期間，香港女性商界領袖人數及女性創業活動分別跌0.8%及跌0.4%，主要原因包括政府透過推出與創業相關的政策及計劃為中小企提供支援、女性更容易獲得金融服務，及相對高質素的管治。就算在對創業不理想的社會文化規範下，這些有利條件很有機會提升女性在創業活動的參與度。

另外，香港在提供創業支援條件方面排名全球第6，反映出其鼓勵女性擁抱創業風險的態度。而香港在知識產權和金融服務可達性方面排名全球第8，反映女性高度具備獲得風險投資及中小企營運資金的能力。創業環境亦受惠於法治、政策和公共服務的效率，以及女性有較多接受高等教育的機會。

儘管報告指出疫情對女性造成更大影響，但全球只有少於10%的經濟復甦措施具性別針對性。加拿大和阿根廷等經濟體便在疫情下實施了目標為協助女性解決經濟安全問題的政策，對其發展帶來正面影響。在亞洲，泰國、新加玻和台灣同樣向一些由女性主導的小型企業提供間接支持，證明了實施針對女性創業的政策能有效加快其經濟復甦。

女性創業家指數是透過12項指標和27項副指標，建立3項「成分」，包括女性發展成效、知識產權和金融服務，以及支持創業的條件。這些指標有助追蹤遍及全球65個經濟體大約82%的女性勞動力中，提升女性企業家比例的因素和條件。

責任編輯：曹佩鈞

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