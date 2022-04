【MIRROR演唱會】門票未開賣黃牛已炒至6萬元　Citi信用卡客戶明日起優先預訂

人氣男團MIRROR日前正式宣布將於今年進軍紅館開演唱會「MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」,消息一出已經有大批粉絲準備撲演唱會飛。現時演唱會預計會於7月25至31日、8月2至4日舉行,一共10場,票價分為1,280元、880元、480元。雖然門票未正式發售,但網上已經開始有人炒賣門票,有黃牛黨表示有內部門票可提前訂購,叫價更高達6萬元,炒高達45倍,相當瘋狂。

不想買「黃牛飛」?可以留意今次MIRROR演唱會的優先購票方法。Citibank今日宣布會成為該演唱會全港首個優先預售的合作夥伴,提早於明日(29日)起公開予Citi The Club信用卡客戶優先預訂門票。只要客戶是香港電訊旗下會員計劃及The Club之特選客戶,並於4月28日或之前成功獲批Citi The Club信用卡,就可優先在4月29日登入Cityline網站訂購門票。每張合資格Citi The Club信用卡客戶限量購買4張門票,門票名額有限,先到先得,額滿即止。

另一間虛擬銀行Mox Bank亦表示會有優先預訂門票計劃,不過詳情仍有待公布。想順利搶到門票,可以提前作準備,開立Mox Bank戶口,留意銀行最新消息。現時由即日起至5月31日,開立Mox Bank用指定邀請碼「GOMOX」,兼申請Mox Credit,在消費滿可以買滿500元,送500元。

▼ 點擊圖片放大

Citi The Club信用卡客戶優先預訂 預訂日期:2022年4月29日

預訂時間:早上10時至晚上11時59分 按此進入Cityline網站預訂

門票未正式開賣,「黃牛飛」有價有市,還是有價無市就不得而知。不過早前MIRROR成員和經理人花姐(黃慧君)就曾呼籲粉絲不要購買「黃牛飛」,粉絲都要留意切勿助長歪風!

責任編輯:嚴熹曼

