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【MIRROR演唱會】門票未開賣黃牛已炒至6萬元　Citi信用卡客戶明日起優先預訂

精明消費 17:35 2022/04/28

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人氣男團MIRROR日前正式宣布將於今年進軍紅館開演唱會「MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」，消息一出已經有大批粉絲準備撲演唱會飛。現時演唱會預計會於7月25至31日、8月2至4日舉行，一共10場，票價分為1,280元、880元、480元。雖然門票未正式發售，但網上已經開始有人炒賣門票，有黃牛黨表示有內部門票可提前訂購，叫價更高達6萬元，炒高達45倍，相當瘋狂。

【美國科技巨頭創辦人罵戰 馬斯克批蓋茨後收購Twitter遭貝索斯質疑：按此

不想買「黃牛飛」？可以留意今次MIRROR演唱會的優先購票方法。Citibank今日宣布會成為該演唱會全港首個優先預售的合作夥伴，提早於明日（29日）起公開予Citi The Club信用卡客戶優先預訂門票。只要客戶是香港電訊旗下會員計劃及The Club之特選客戶，並於4月28日或之前成功獲批Citi The Club信用卡，就可優先在4月29日登入Cityline網站訂購門票。每張合資格Citi The Club信用卡客戶限量購買4張門票，門票名額有限，先到先得，額滿即止。

另一間虛擬銀行Mox Bank亦表示會有優先預訂門票計劃，不過詳情仍有待公布。想順利搶到門票，可以提前作準備，開立Mox Bank戶口，留意銀行最新消息。現時由即日起至5月31日，開立Mox Bank用指定邀請碼「GOMOX」，兼申請Mox Credit，在消費滿可以買滿500元，送500元。

    點擊圖片放大

Citi The Club信用卡客戶優先預訂

預訂日期：2022年4月29日
預訂時間：早上10時至晚上11時59分

按此進入Cityline網站預訂

門票未正式開賣，「黃牛飛」有價有市，還是有價無市就不得而知。不過早前MIRROR成員和經理人花姐（黃慧君）就曾呼籲粉絲不要購買「黃牛飛」，粉絲都要留意切勿助長歪風！

 

責任編輯：嚴熹曼

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