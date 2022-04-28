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【職場你點睇】企業唔畀員工有選擇權？　無彈性嘅企業　隨時喪失三至五成勞動力

個人增值 16:25 2022/04/28

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疫情開始受控，不少打工仔亦開始回復正常的上班生活。事實上，世界一直在改變，部分企業已開始採用混合辦公模式，讓打工仔有選擇的權利。Zoom亞太區負責人Ricky Kapur表示，若企業仍然堅持全部員工要回辦公室，或有可能喪失三至五成勞動力。

雖然混合工作模式在香港仍然未普及，不過在不少在招聘廣告中可以看到，除了過往的員工福利，亦有更多企業會強調公司是否可以在家工作，部分企業更指明每周只需返回公司2至3天，以吸引人才。

■ 疫下時代　打工仔的心聲■

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世界在變，打工仔的心態改變，未來企業需要留住人才，亦需要在各方面作出配合，例如採取以混合工作模式讓員工可以選擇在家工作。若企業無法在這個大勢所趨的情況下，仍然堅持要求所有員工回到辦公室，或許一時三刻打工仔無法抗拒，但卻會成為打工仔離開公司的理由之一。Kapur更表示，現時已有足夠數據顯示，在家工作的員工心情更愉悅、工作更高效。從公司分配資源及工作效率方面，使用混合模式的企業能獲得更多好處。

【疫情改變工作定義　員工不願返辦公室 ：按此

 

責任編輯：陳玉蓮

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