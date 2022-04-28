【大灣區】百度地圖五一出行預測　料廣州成最受歡迎露營目的地

百度地圖聯合交通運輸部公路科學研究院、綜合交通運輸大數據及應用技術交通運輸行業研究中心、馬蜂窩等共同發布「2022年五一假期出行預測報告」。

當中顯示，節日期間全國「公鐵水航」客運總量較去年同期將有大幅下降，全國人口遷徙總量預計將低於去年同期，整體分布呈現「去程集中，返程分散」的趨勢，或不會出現明顯客流高峰。同時，高速壓力較平日有所增加，南方省市部分高速路段更易擁堵；公眾出遊方面，城內遊、本地遊或將成為趨勢，露營、自駕等戶外出遊方式將受歡迎。

今年五一露營風熱度不減

疫情影響下，本地遊、城內遊更受歡迎。根據百度地圖大數據預測，相比去年同期，本地遊熱度將有所上升，城市戶外遊樂場、露天公園、近郊自然風景區等將成為本地遊的熱門去處，局部地區易出現擁堵。

今年五一，「露營風」熱度預計不減。近一周各地「露營」相關搜索熱度平均漲幅超過100%，一綫、新一綫城市周邊的露營地更受到熱捧，廣州預計將成為最受歡迎的露營目的地，其中廣州的北緯23°8森林營地、北跡露營（1號營地）、一森露營iChi Glamping營地等熱度較高。

責任編輯：鄭樂怡

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