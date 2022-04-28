【理財個案】25歲月儲1.8萬計劃下年買樓　持倉潛力股比例偏多應點調整？

不少港人視買樓為人生目標之一，及早規劃，有望盡早達成目標。有讀者今年25歲，現時每月可儲18,000元，計劃明年年底置業。他的持倉有否需要因應目標而調整？看看龔成是如何回答。

讀者：

我25歲，現時可以每月儲18,000元，目標下年年尾置業。我嘅存倉如下，可以指點一下嗎？萬分感謝。

現時持有：

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龔成︰

你的組合股票都有質素，但就有幾個問題：

第一，部分持股要留意。中國銀行 （03988） 是收息股，不適合你的年紀，長遠會拖低你組合的回報，可以換馬到其他更有增長力的股票。

第二，潛力股比例偏多，約7成，如果是初學者，建議維持5成以下，其餘應為平穩增長股；

第三，個別股票，唔好超過15%，否則會有過度集中問題。中生製藥 （01177） 、小米 （01810） 佔組合約2至3成，明顯有點多，金沙 （01928） 都佔約2成。

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但這些股票有質素，你唔一定需要沽，但長綫要用新資金，去令組合慢慢平衡。

以你現時25歲去計，是財富增值的黃金時期。除了盡力儲蓄、投資、學投資知識外。也要把握這個黃金時間，做好財富增值部分。

策略上，你可以投資「平穩增長股」和「潛力股」。你每月5成儲蓄，即是用9,000元做月供。其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。

但由於你潛力股比重，已經有點高，建議你月供先集中在平穩增長股上。

餘下的另一半現金，就等機會，當大市出現較大回調，就加大力度掃貨，然後作長綫投資。

如果你打算下年年尾置業，約在半年前就要放賣股票，避免因價格波動而產生集中的風險。

你未來新資金，如果都係需要用在置業上，投資就不可以太進取，只宜月供收息股，甚至現金持有。

收息股︰ 港燈 （02638）

深高速 （00548）

香港電訊 （06823）

工行 （01398）

恒生銀行 （00011）

置富產業信託 （00778）

陽光房地產基金 （00435）

Global X恒生高股息率ETF （03110） 都可以。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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