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【消費優惠】牛八和牛燒肉屋放題85折　NINETYs晚市堂食／外賣半價優惠

精明消費 07:00 2022/04/29

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 牛八和牛燒肉屋：放題85折

牛八和牛燒肉屋由今日起，分別推出午市同晚市放題85折優惠。

    點擊圖片放大

午市限定全日放題85折：

  • 適用之分店：鑽石山店
  • 優惠日期：星期一至四（公眾假期及前夕除外）

晚市放題85折：

  • 適用之分店：沙田、黃大仙、尖沙咀
  • 優惠日期：星期一至四（公眾假期及前夕除外）

需要注意的是，同枱客人需點相同放題級別，此優惠不可與其他優惠／折扣同時使用（會員生日券或積分賞禮券除外）。另外，放題將按原價收取加一服務費，而追加項目按正常收費。

餐牌

分店一覽

2. NINETYs：晚市堂食／外賣半價優惠

NINETYs全綫分店推出晚市堂食及外賣半價優惠，不同分店的推廣期長短不一，而晚市時段為下午6時至晚上9時30分。

    點擊圖片放大
    +2

優惠日期及適用之分店：

  • 即日起至6月30日：元朗形點
  • 即日起至5月31日：灣仔、中環蘇豪、尖沙咀誠品

是次半價優惠只適用於主餐牌，不包括所有飲品包括酒精飲品。此外，今次優惠不可同時使用其他優惠，包括會員卡。

訂座熱綫：

  • 灣仔：2369 0118
  • 中環蘇豪：2701 0883
  • 尖沙咀誠品：3419 1090
  • 元朗形點：2300 1008

3. 鮮選壽司：消費滿500元送北海道産七星米

為慶祝鮮選壽司山頂廣場店開幕，壽司店推出雙重優惠。由即日起至5月5日期間，於鮮選壽司山頂廣場店以單一收據堂食或外賣滿500元或以上，顧客可獲贈北海道産七星米嘗味裝 （500G）一包。每天限量50個包，換領時間為早上11時至晚上10時，先到先得，送完即止。每位顧客於活動期間只限換領一包。

    點擊圖片放大

另外，只要讚好鮮選壽司FACEBOOKInstagram專頁，可於4月29日至5日2日期間於鮮選壽司山頂廣場店換領Donpen磁石貼一張，數量有限，送完即止。因產品供應有限，鮮選壽司有權以相同價值的產品取。每位顧客於活動期間只限換領一次。

地址：山頂廣場1樓112至113號舖
營業時間：早上11時至晚上10時
備註：只限當天現場拎籌，不設訂座

 

撰文：hket小編

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