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【投資展望】景順：中國下半年可從疫情中反彈　馬克龍勝選有助穩定歐洲市場

個人增值 13:05 2022/04/28

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關於全球經濟增長、法國大選以及聯儲局言論，景順首席全球市場策略師Kristina Hooper認為，由於俄羅斯烏克蘭衝突所帶來的影響，國際貨幣基金組織下調了經濟增長預期，當前預計2022年全球增長3.6%，較1月份時預測的4.4%有所下調。3月份，新冠疫情的封鎖措施削弱了消費，然而這並沒有改變Hooper對中國市場2022年下半年更為正面的看法，她預計中國經濟下半年會從新冠疫情中反彈，並有更多政策支持，這將為下半年帶來強勁增長。

此外，中國下半年的經濟周期中期階段的提速，也顯示到2023年有潛力出現更強勁的增長。鑑於中國與許多其他新興市場國家之間強大的貿易聯繫，這與國際貨幣基金組織認為2023年更廣泛的新興市場將再次加速增長的觀點不謀而合。

馬克龍當選　有助維持歐洲穩定

歐洲方面，Hooper預計，馬克龍贏得法國總統選舉後，將減少歐洲市場的憂慮及波動。國際市場預計馬克龍將成為歐洲進一步一體化的推動者，接替前德國總理默克爾的位置。馬克龍還承諾增加國防開支，並持續支持歐盟在此問題上加強合作，應有助於維持市場穩定。

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責任編輯：陳玉蓮

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